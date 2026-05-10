Стрикланд сподели за контузия, която е получил дни преди UFC 328

  • 10 май 2026 | 13:02
Шон Стрикланд разказа в детайли как една неразумна спаринг сесия по време на седмицата преди битката го е принудила да се изправи срещу Хамзат Чимаев с тежка травма. Само няколко дни преди историческия главен мач на UFC 328 американецът прекалил с натоварването по време на тренировка със звездата на PFL Джони Еблен.

След като се ударил силно в стена в залата на Алекс Перейра, Стрикланд споделя, че е получил разкъсване на рамото, което е поставило под въпрос участието му в двубоя. Въпреки това той успя да се задържи предимно в стойка срещу прочутия граплър Чимаев и дори на няколко пъти се озова в доминираща позиция на земя.

Шон Стрикланд е получил разкъсване на акромиоклавикуларната става дни преди UFC 328

Най-интересната подробност обаче дойде, когато той потвърди, че е получил сериозна контузия след пристигането си в Ню Джърси. „Една забавна история“, започна той. „Във вторник правя спаринг с Джони, този мръсник, шампионът на PFL. Той ме събори. Удрям се в една тухлена стена и си разкъсвам рамото. Така че във вторник получих разкъсване на акромиоклавикуларната става от първа степен и си спомням как лежах в леглото във вторник вечер. Сигурен съм, че някъде има видео как си удрям рамото – сложете по-добри протектори! Лежах там и не можех да лежа на дясната си страна.

Калифорниецът надделя с неединодушно съдийско решение след 25 минути битка в октагона в "Пруденшъл Център" в Ню Джързи.

Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

Пълното изявление на Стрикланд пред медиите след победата можете да видите тук:

