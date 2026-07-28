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Мартин Петков: Съперникът ми не подходи с уважение към мен, но след боя беше друго

  • 28 юли 2026 | 18:06
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Професионалният боец Мартин Петков гостува в "Sportal Fight Club" десет дни след епичния му успех на събитието MAX FIGHT 66.

22-годишният спортист защити титлата си в категория до 70 килограма в стил муай тай с ММА ръкавици на веригата MAX FIGHT, като надделя над опитния турчин Бурак Пойраз в главния двубой на галата в зала "Младост" в Бургас.

Възпитаникът на "Академия Антон Петров" спечели драматичния сблъсък с Пойраз, въпреки аркада между двете очи и получен удар в дясното око, който е замъглил виждането му. Петков споделя, че от всичките му 18 професионални срещи, това е битката, в която е трябвало да изкара най-доброто от своя характер наяве.

Младият талант си заслужи победата, като отбеляза нокдаун в първия рунд, а в третата част разклати съперника си с по-силни точни попаденията. В студиото ни той коментира съдийското решение в дуела с Пойраз и някои от коментарите в социалните мрежи по негов адрес след двубоя.

Петков сподели и какво е следващото предизвикателство на ринга пред него, как е подходил Пойраз към него преди и след битката им, и посланието на щаба му към "хейтърите". Вижте цялото интервю с Петков тук:

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