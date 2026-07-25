Ужасяващо падане помрачи турнир по гимнастика

Тежката контузия на англичанина Габриел Лангтън помрачи сребърния медал на отбора му във финала на отборното състезание по спортна гимнастика за мъже на Игрите на Британската общност в Глазгоу. 19-годишният състезател от клуба по гимнастика на Бирмингам се нуждаеше от продължителна медицинска помощ на подиума след ужасяващо падане в последната ротация на вечерта в зала „Арена“.

🚨NEW: English gymnast Gabriel Langton has been rushed to hospital after suffering a major fall during the Commonwealth Games pic.twitter.com/9OHSRVVnj1 — freeledger (@thefreeledger) July 25, 2026

Лангтън падна с глава към пода, след като не успя да хване висилката на хоризонталната греда, на около три метра височина. Състезанието бе прекъснато за дълго, докато до дузина медицински служители му оказваха помощ. В крайна сметка той бе изведен с медицинска количка, след като беше преместен на носилка с обездвижени глава и врат. Публиката в препълнената зала го изпрати с бурни аплодисменти, след като през голяма част от предходните 10 минути бе запазила притихнало мълчание.

Преди да напусне подиума, Лангтън бе в съзнание и движеше ръцете и краката си. По-късно от щаба на отбора заявиха, че той се движи и разговаря с лекарите.

„Благодарни сме на медицинските екипи, които реагираха незабавно и оказаха помощ. Той е откаран в болница и ще споделим повече информация, когато такава е налична”, съобщиха от английския отбор.

След подновяването на състезанието съотборниците му от Англия не успяха да заличат изоставането си от Канада, която спечели първото си злато в дисциплината от 20 години насам. В предишните две издания канадците бяха завършвали втори след Англия.

Лангтън бе включен в състава на Англия в последния момент на мястото на контузения шесткратен олимпийски медалист Макс Уитлок. Той не успя да се присъедини към съотборниците си на почетната стълбичка, когато Англия получи сребърните си медали.

Съотборникът му Люк Уайтхаус, който пръв се качи на уреда след подновяването на надпреварата и получи сравнително ниска оценка от 11.700, каза:

„Когато се случи нещо такова, просто трябва да го изключиш от съзнанието си и да се пренастроиш. Трябваше да се концентрирам върху съчетанието си — елемент по елемент. От това, което сме чули, той е добре. Гимнастиката е толкова опасен спорт и такива случаи ни го напомнят. Това е едно от нещата, които трябва да извадиш от главата си.“

Феликс Долчи, който помогна на Канада да спечели златото и оглави квалификациите за многобоя, каза:

„Ужасно е, но това показва, че гимнастиката е много, много труден и сложен спорт. Понякога е опасен. Всичките ни мисли са с Габриел и отбора. Да продължиш след това определено не е лесно. Англия остана концентрирана и запази самообладание. Голямо уважение към тях, защото това не е никак лесно. За всеки гимнастик на подиума да види подобно нещо е не само трудно, но и нещо, което никога не искаш да видиш. То показва колко тежък е този спорт.“

Хамиш Картър от отбора на Шотландия, който изпусна бронзовия медал от Австралия в последната ротация, заяви:

„Всъщност не видях какво се случи. Просто съм много щастлив, че е добре, защото при подобен инцидент можеше да се случи всичко. Оставаме без медал, но в този момент мисля за Гейб.“

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