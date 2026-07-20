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19-годишната Елизабет Попова стана за втори път абсолютна шампионка на Великобритания по художествена гимнастика

  • 20 юли 2026 | 07:22
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19-годишната Елизабет Попова стана за втори път абсолютна шампионка на Великобритания по художествена гимнастика

19-годишната Елизабет Попова (КХГ Лланелли, Уелс) стана за втори път абсолютна шампионка на Великобритания на завършилото в Телфорд първенство на страната по художествена гимнастика.

Тя е позната на българската публика с участията си на две Световни Купи в София, Европейското първенство във Варна 2026, както и на последнoто състезания за Приза "Царица Маргарита" в морската ни столица. Нейна треньорка е майка й Йоана Попова.

Българската следа в тазгодишния Британски шампионат е още по-ярка с успехите на треньорките Ева Балова (КХГ Еволюшън), която доведе Малика Озден до абсолютната титла за девойки, Моника Ведричкова (КХГ Анна), чиито гимнастички доминираха ярко при кадетките и Надя Александрова, която доведе девическият ансамбъл на КХГ Гринуич до сребърните медали.

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