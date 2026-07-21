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Очаквайте: Мъжкият национален отбор на България по волейбол се завръща след участието си в Лигата на нациите
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Рейчъл Стоянов: Нямам думи, с които да опиша гордостта да застана отново зад името на България

  • 21 юли 2026 | 12:38
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Рейчъл Стоянов: Нямам думи, с които да опиша гордостта да застана отново зад името на България

Гимнастичката от ансамбъла по художествена гимнастика Рейчъл Стоянов публикува емоционален пост в социалните мрежи след дългоочакваното ѝ завръщане на състезателния килим. Абсолютната европейска и световна шампионка.направи принудителна пауза след сложна операция на коляното и тежък възстановителен период.

„10 дни изминаха от завръщането ми на най-любимото ми място - състезанията. 10 месеца живях с мисълта дали ще успея да се завърна. На 10 юли успях и доказах най-вече на себе си, че когато силно искаш нещо и се отдадеш изцяло на него, резултатът е налице. Не мога да кажа, че беше лесно. През главата ми минаха безброй мисли, а през този период видях доста неща от различна гледна точка. Направих си равносметка над какво трябва да надградя себе си и с какво мога да допринеса още повече за отбора си", написа Стоянов.

"Всеки ден, в който бях в залата и гледах как всички тренират, знаейки, че аз все още не мога да правя това, което обичам най-много, ме мотивираше да се върна още по-силна от всякога. Физиотерапия, водна гимнастика, фитнес и лед след всяко натоварване се превърнаха в ежедневието ми и бяха ключът към моето завръщане. Обратно в залата, постепенното натоварване, радостта от всеки нов елемент, подкрепата на БФХГ, треньорите, момичетата, приятелите и семейството ми, които не ме оставиха сама нито за секунда - това бяха моментите, които ми помогнаха да израствам с всеки изминал ден. Нямам думи, с които да опиша гордостта да застана отново зад името на България. Благодаря за доверието!“, завърши грацията.

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