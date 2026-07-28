На 20 години: Валентина Георгиева си пожела здраве и гледа към Лос Анджелис 2028

Най-добрата българска състезателка по спортна гимнастика Валентина Георгиева днес празнува своя 20-и рожден ден. Двукратната европейска вицешампионка на прескок и финалистка от Олимпийските игри в Париж 2024 посреща личния си празник по време на възстановяването си след операции на коляното и кръста, които ще я извадят от състезания до края на сезона.

„Пожелавам си най-вече здраве. Аз, семейството ми и близките ми хора да сме здрави, защото без здраве няма как да успеем. И късмет, защото без късмет нещата не се получават. За напред си пожелавам да бъда още по-успешна“, сподели гимнастичката.

Георгиева разкри, че възстановяването ѝ върви по план, но ще изисква още време и търпение.

„Бях на контролен преглед при д-р Василев. Кръстната връзка заздравява добре, остава да възстановя мускулатурата и вече мога да натоварвам коляното. По-сериозният проблем в момента е кръстът. Лекарите ми забраниха до март да скачам, да се навеждам и да натоварвам тази зона. Това донякъде забавя възстановяването, но не бързаме – времето е пред нас“, обясни тя.

Заради продължаващата рехабилитация Георгиева няма да участва на Европейското първенство в Загреб, но ще подкрепя националния отбор от разстояние.

„Момичетата и момчетата са много добре подготвени и са в отлична форма. Надявам се да бъдат здрави и да покажат всичко, което са тренирали. Тази година европейското е в необичайно време – през август, но съм сигурна, че това няма да им повлияе. Ще стискам палци от България. Решила съм този път да обърна малко повече внимание на себе си, защото го заслужавам“, каза още националката.

Гимнастичката призна, че отсъствието ѝ от големите състезания през следващата година ще промени пътя към олимпийската квалификация.

„Не мисля, че ще успея да участвам на големи форуми в първата половина на следващия сезон. До март нямам право на никакви скокове, а Европейското първенство е през април и е квалификация за световното. Ако не успеем да се класираме тогава, ще повторим сценария отпреди Олимпиадата в Париж и ще се борим за квота чрез сериите Световна купа в олимпийската година. Вече сме минавали по този път и знаем какво е необходимо“, заяви Георгиева.

Въпреки принудителната пауза тя не спира да тренира.

„Не мога да кажа, че си почивам. Макар да не скачам, продължавам да тренирам и да се натоварвам според програмата за възстановяване. Все пак ще си позволя и малко време за себе си – ще отида на море и ще се погрижа повече за себе си“, допълни рожденичката.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google