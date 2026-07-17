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Три индивидуални гимнастички и ансамбъл ще представят България на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт

  • 17 юли 2026 | 20:54
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Три индивидуални гимнастички и ансамбъл ще представят България на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт

Три индивидуални гимнастички и ансамбъл ще представят България на 42-ото Световното първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе от 12 до 16 август във Франкфурт (Германия).

България отново ще бъде сред фаворитите. В индивидуалното състезание ще участват европейската вицешампионка Стилияна Николова, която ще се състезава на всичките четири уреда, Ева Брезалиева, която ще покаже своите композиции с обръч, топка и бухалки, и Яница Динева, която ще дебютира на Световното първенство за жени с изпълнението си с лента.

Българският ансамбъл ще бъде в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова.

По време на първенството ще бъдат раздадени общо девет световни титли - в отборното състезание, в индивидуалния многобой, в многобоя при ансамблите и финалите на отделните уреди при жените и при ансамблите.

Освен борбата за медали, шампионатът ще бъде първа олимпийска квалификация за Лос Анджелис 2028, като олимпийските квоти ще получат трите най-добри гимнастички и трите най-добри ансамбъла в многобоя.

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