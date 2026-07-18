Даниел Трифонов тренира във Великобритания

Един от най-добрите български състезатели по спортна гимнастика Даниел Трифонов и неговият личен треньор Илия Янев са на триседмичен тренировъчен лагер във Великобритания.

Трифонов се подготвя в South Essex Gymnastics Club – клубът, в който тренират и националите Йоан и Давид Иванови. Братята работят под ръководството на Антъни Вайс – главен треньор на мъжката програма в клуба и част от щаба на българския национален отбор като статистик.

Подготовката на тримата гимнастици е насочена към Европейското първенство през август в Загреб. България ще бъде представена с пълни отбори при мъжете, жените и младежите, както и с две състезателки при девойките.

„Условията тук са на много високо ниво. Има отлична база, професионално отношение и среда, която позволява на състезателите да се развиват. Благодарим на Антъни Вайс за гостоприемството, подкрепата и възможността да работим заедно. Той е професионалист с голям опит и отдаденост към гимнастиката“, заяви Илия Янев.

Треньорът на Даниел Трифонов познава добре Йоан и Давид Иванови, с които е работил в България. Днес двамата братя продължават развитието си в Англия, като запазват връзката си с българската гимнастика и представят Левски-Спартак в държавните първенства.

„Радвам се, че момчетата продължават да се развиват и да представят България на международно ниво. Този лагер е ценен за всички ни и вярвам, че ще помогне на тримата състезатели преди Европейското първенство в Загреб“, допълни Янев.

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