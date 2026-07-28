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В Премиър лийг въвеждат ново правило, което ще ограничи бавенето на време от вратарите

  • 28 юли 2026 | 12:55
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В Премиър лийг въвеждат ново правило, което ще ограничи бавенето на време от вратарите

В Премиър лийг ще изпробват ново правило, което има за цел да сложи край на една от най-хитрите тактически вратички в играта — симулирането на контузии от вратарите. През последните сезони все по-често виждаме как играчите между гредите падат на терена уж контузени, което принуждава съдията незабавно да спре мача. За разлика от полевите играчи, които трябва да напуснат терена, докато трае медицинската помощ, вратарите остават на място. Това позволява на отбора им да си поемат въздух, да развалят темпото на съперника и да проведе непредвиден тайм-аут с треньора.

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За да се премахне тази особеност на вратарския пост, даваща определено предимство и тактически вариант за бавене на времето, новото правило въвежда временна числена санкция. Ако съдията позволи на физиотерапевт да влезе на терена за преглед на вратаря, мениджърът е длъжен да избере един полеви играч, който да напусне терена за една минута. В случай че треньорът се забави повече от 10 секунди с избора си, капитанът на отбора автоматично излиза извън игра. Така тимът е принуден да остане с 10 души на терена за 60 секунди, което обезсмисля фалшивите паузи. Подобно правило изпробва и ФИФА по време на Световното първенство, когато всяко навлизане на медицинския екип, за да прегледа даден играч, който има проблем, означаваше автоматично, че този състезател трябва да напусне терена и да престои минута извън игра.

Всички водещи футболни институции в Англия, включително ФА и Премиър лийг, вече са дали съгласие за новата мярка. Очаква се зелена светлина от Международния борд на футболните асоциации (IFAB), за да стартират официалните тестове. Ако разрешението бъде получено, новото правило може да влезе в сила още този уикенд в мача от „Карабао Къп“ между Транмиър и Рочдейл, поставяйки началото на по-честна и непрекъсната игра.

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Снимки: Gettyimages

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