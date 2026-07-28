Шакил О'Нийл: Ембийд ще доминира и ще бъде по-добър от Йокич през новия сезон

Членът на Залата на славата Шакил О'Нийл сподели прогнозата си за звездния център на Филаделфия 76ърс Джоел Ембийд, като направи твърдението, че роденият в Камерун играч ще бъде по-добър от сръбската суперзвезда на Денвър Нъгетс Никола Йокич през следващия сезон.

"Той ще бъде здрав тази година. Ембийд ще доминира тази година. Чувате го за първи път от мен. Джоел Ембийд ще бъде най-добрият център в лигата. Той ще надмине Джокера тази година", каза О'Нийл в разговор със Стивън Ей Смит.

През последните три сезона Ембийд е пропуснал 150 от 246 мача от редовния сезон.

Shaq says Joel Embiid will be the best big man in the NBA this season:



“Joel Embiid is going to dominate this year. You heard it here first. Joel Embiid will be the best big man in the league. He’s passing up the Joker this year.”



(Via @stephenasmith) https://t.co/UnhoYknTa2 pic.twitter.com/OVvfxOMAQF — NBA Courtside (@NBA__Courtside) July 27, 2026

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Снимки: Gettyimages