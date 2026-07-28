Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ямайка с два златни медала в атлетиката на Игрите на Британската общност

Ямайка с два златни медала в атлетиката на Игрите на Британската общност

  • 28 юли 2026 | 10:48
  • 430
  • 0
Ямайка с два златни медала в атлетиката на Игрите на Британската общност

Ямайка завоюва два златни медала в първия ден от атлетическите състезания на Игрите на Британската общност. Ромейн Бекфорд спечели първата в историята титла за страната в скока на височина за мъже, а Демарио Принс донесе четвърто поредно злато за Ямайка в бягането на 110 метра с препятствия на стадион “Скотстаун“ в Глазгоу (Шотландия) в понеделник.

Бекфорд, който преди четири години в Бирмингам завърши осми и не успя да преодолее нито една височина на Световното първенство по лека атлетика в Токио миналата година, постигна резултат от 2.25 метра. С това той изпревари Сарвеш Анил Кушаре от Индия, който също преодоля същата височина. Англичанинът Кимани Как зае третото място с 2.20 метра.

Минути по-късно Принс извоюва титлата на 110 м/пр с 13.17 сек (0.4 м/сек), следван от англичанина Самюел Бенет с личен рекорд от 13.30 сек и от Милан Трайкович с 13.32 сек. Трайкович донесе първи медал на Кипър в надпреварата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Чероп преследва време под четири минути на фона на впечатляващия си възход

Чероп преследва време под четири минути на фона на впечатляващия си възход

  • 28 юли 2026 | 10:29
  • 618
  • 0
Великобритания обяви състав от 98 атлети за Европейското в Бирмингам

Великобритания обяви състав от 98 атлети за Европейското в Бирмингам

  • 27 юли 2026 | 20:14
  • 2108
  • 0
Якоб Ингебригтсен се завръща след контузия за Европейското

Якоб Ингебригтсен се завръща след контузия за Европейското

  • 27 юли 2026 | 19:37
  • 2491
  • 0
17-годишният Купър Луткенхаус спечели първата си титла на открито в САЩ по доминиращ начин

17-годишният Купър Луткенхаус спечели първата си титла на открито в САЩ по доминиращ начин

  • 27 юли 2026 | 16:58
  • 952
  • 0
Евгени Игнатов: Зад всеки успех на спортистите стоят часове труд, дисциплина, лишения и огромно сърце

Евгени Игнатов: Зад всеки успех на спортистите стоят часове труд, дисциплина, лишения и огромно сърце

  • 27 юли 2026 | 16:36
  • 910
  • 0
Гутормсен прелетя 6.00 метра на норвежкия шампионат

Гутормсен прелетя 6.00 метра на норвежкия шампионат

  • 27 юли 2026 | 15:22
  • 907
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

  • 28 юли 2026 | 10:20
  • 5432
  • 24
БФС представи новия шеф на съдиите - ето и заместниците му

БФС представи новия шеф на съдиите - ето и заместниците му

  • 28 юли 2026 | 11:03
  • 4401
  • 6
Левски кацна в Крайова

Левски кацна в Крайова

  • 28 юли 2026 | 11:43
  • 2911
  • 4
Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

  • 28 юли 2026 | 12:02
  • 2694
  • 0
Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

  • 28 юли 2026 | 04:03
  • 32860
  • 36
Университатя загуби титуляр за реванша с Левски

Университатя загуби титуляр за реванша с Левски

  • 28 юли 2026 | 04:32
  • 17358
  • 6