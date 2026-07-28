Ямайка с два златни медала в атлетиката на Игрите на Британската общност

Ямайка завоюва два златни медала в първия ден от атлетическите състезания на Игрите на Британската общност. Ромейн Бекфорд спечели първата в историята титла за страната в скока на височина за мъже, а Демарио Принс донесе четвърто поредно злато за Ямайка в бягането на 110 метра с препятствия на стадион “Скотстаун“ в Глазгоу (Шотландия) в понеделник.

Romaine Beckford went highest for Jamaica to win their first gold of the Games 🇯🇲 pic.twitter.com/i4ORAS8vBT — Glasgow 2026 (@Glasgow_2026) July 27, 2026

Бекфорд, който преди четири години в Бирмингам завърши осми и не успя да преодолее нито една височина на Световното първенство по лека атлетика в Токио миналата година, постигна резултат от 2.25 метра. С това той изпревари Сарвеш Анил Кушаре от Индия, който също преодоля същата височина. Англичанинът Кимани Как зае третото място с 2.20 метра.

Минути по-късно Принс извоюва титлата на 110 м/пр с 13.17 сек (0.4 м/сек), следван от англичанина Самюел Бенет с личен рекорд от 13.30 сек и от Милан Трайкович с 13.32 сек. Трайкович донесе първи медал на Кипър в надпреварата.

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Снимки: Gettyimages