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  3. Чероп преследва време под четири минути на фона на впечатляващия си възход

Чероп преследва време под четири минути на фона на впечатляващия си възход

  • 28 юли 2026 | 10:29
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Чероп преследва време под четири минути на фона на впечатляващия си възход

Сребърната медалистка на 1500 метра от Световното първенство под 20 години през 2018 г. Мириам Чероп е уверена, че е все по-близо до преодоляването на заветната четириминутна бариера в дисциплината, докато продължава да затвърждава позициите си сред елита на Кения в средните дистанции.

Оптимизмът на Чероп идва, след като тя подобри личния си рекорд на Гран при по лека атлетика в Унгария на 14 юли, записвайки впечатляващото време от 4:02.15.

Победата в състезанието грабна Аби Колдуел от Австралия, която спря хронометъра на 4:01.79, а сънародничката ѝ Клаудия Холингсуърт завърши втора с 4:02.09.

Въпреки че е доволна от подобрението на личното си постижение, Чероп настоява, че работата ѝ далеч не е приключила, като погледът ѝ е твърдо насочен към това да стане поредната кенийка, слязла под магическата граница от четири минути.

“Засега все още не съм доволна. Искам да работя усилено и да бягам под четири минути в предстоящите състезания“, заяви тя след надпреварата.

Въпреки че си поставя още по-високи цели, 27-годишната атлетка беше доволна от последния си пробив.

“Благодаря на Бог, че ми даде сили. Толкова съм щастлива“, каза тя. “Състезанието беше невероятно и съм щастлива, защото постигнах личен рекорд.“

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Снимки: Gettyimages

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