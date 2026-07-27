17-годишният Купър Луткенхаус спечели първата си титла на открито в САЩ по доминиращ начин

Мечтаният сезон за феноменалния тийнейджър Купър Луткенхаус продължава. Във финала на 800 метра на шампионата на открито на САЩ по лека атлетика в неделя, 17-годишният атлет направи мощна атака 200 метра преди финала, за да се откъсне от групата и да спечели първата си национална титла на открито. Луткенхаус финишира с време 1:43.48, изпреварвайки Уес Фъргюсън (1:44.55) и Хобс Кеслър (1:45.00).

През първата обиколка Луткенхаус се движеше в средата на водещата група, преди да намери пролука след 400-метровата отсечка и да излезе начело на правата. 200 метра преди края Луткенхаус ускори рязко и бързо натрупа значителна преднина пред останалите, като в крайна сметка спечели с повече от секунда.

"Планът ми беше да атакувам 200 метра преди финала“, заяви Луткенхаус след състезанието. ...Спомних си за миналата година и си казах, че на 200-250 метра от края е моментът да натисна здраво, и точно това направих днес.“

През този сезон Луткенхаус е почти непоклатим в дисциплината 800 метра. Той спечели американската и световната титла в зала, а на открито записа победи в Диамантената лига в Стокхолм и Осло през юни. Първата му загуба за сезона дойде на 3 юли на "Префонтейн Класик“, където Брандън Милър го изпревари с около секунда.

Размишлявайки върху първия си пълен сезон като професионалист, Луткенхаус си даде висока оценка.

"Бих казал, че сезонът беше 9.5 от 10, ако използваме скала“, заяви той. "Имаше някои неща, които наистина исках да постигна тази година и ги пропуснах на косъм, но записах хубав личен рекорд и спечелих няколко големи състезания, така че не мога да искам много повече.“

Луткенхаус не уточни какво е пропуснал, но си струва да се отбележи, че личният му рекорд от 1:42.08 не е далеч от американския рекорд на Брайс Хопел от 1:41.67.

Всякакви опити за подобряване на рекорди обаче ще трябва да почакат до следващия сезон. Луткенхаус приключи със състезанията за това лято и ще си вземе почивка от бягането, преди да започне последната си година в гимназия "Нортуест“ в района на Далас-Форт Уърт.

Първият учебен ден е на 12 август.

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Снимки: Gettyimages