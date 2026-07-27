Гутормсен прелетя 6.00 метра на норвежкия шампионат

При студени условия Сондре Гутормсен преодоля 6.00 метра в овчарския скок по време на втория ден от норвежкия шампионат в Трондхайм. След като преодоля 5.47 м, 5.62 м и 5.87 м от първи опит, Гутормсен вдигна летвата на 6.00 метра. Европейският шампион в зала от 2023 г. успя да се справи с височината от втория си опит.

Това е четвъртият път, в който Гутормсен преминава границата от 6.00 метра в овчарския скок, но за първи път постига този успех на открито. Той се подготвя за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г., където ще се стреми към първия си голям медал на открито.

“Не мислех, че ще успее. Малко съм емоционален, защото това е невероятно високо. Освен това температурата е само 13 градуса“, заяви неговият треньор и баща Атле, цитиран от НРК.

Пал Хауген Лилефосе преодоля 5.47 м и завърши втори, докато световният и европейски шампион в седмобоя в зала за 2025 г. Сандер Скотхайм се справи с 5.00 м, подготвяйки се за десетобоя в Бирмингам следващия месец.

Трикратният европейски шампион Карстен Вархолм постигна впечатляващо време от 47.14 секунди в бягането на 400 метра с препятствия.

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