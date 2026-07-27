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Евгени Игнатов: Зад всеки успех на спортистите стоят часове труд, дисциплина, лишения и огромно сърце

  • 27 юли 2026 | 16:36
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Евгени Игнатов: Зад всеки успех на спортистите стоят часове труд, дисциплина, лишения и огромно сърце

Зад всеки успех на нашите спортисти стоят часове труд, дисциплина, лишения и огромно сърце. Това заяви дългогодишният национален рекордьор на България в бяганията от 1500 до 10 000 метра и председател на лекоатлетическия клуб Дунав Русе Евгени Игнатов по повод резултатите на неговите състезатели в държавните първенства по лека атлетика.

“Благодарим на всички състезатели и треньори, че защитиха честта на отбора с толкова хъс и достойно представяне. Гордеем се с вас и ви пожелаваме още много успехи по пътя към върховете“, каза Игнатов.

Той отбеляза, че доброто представяне е резултат от последователната работа на състезателите и техните треньори и е доказателство за устойчивото развитие на русенската школа по лека атлетика.

На държавното първенство по лека атлетика представителите на Дунав спечелиха общо осем медала – четири златни, три сребърни и един бронзов.

С две шампионски титли се отличи Ивелина Милкова, която триумфира в хвърлянето на диск с резултат 41,84 метра и в тласкането на гюле с 11,97 метра. Златни медали завоюваха още Иван Андреев на 5000 метра с време 15:11.40 минути и Радослав Иванов в хвърлянето на копие с 56,27 метра.

Сребърни отличия спечелиха Иван Андреев на 1500 метра с време 3:56.13 минути, Борис Гатев на 800 метра с 1:57.86 минути и Йова Петрова в овчарския скок с резултат 3,30 метра.

Бронзов медал завоюва Александра Рибарова-Димитрова в хвърлянето на копие с резултат 32,82 метра.

До призовите места съвсем малко не достигна на Добри Георгиев, който се класира четвърти на 800 и 1500 метра, на Елица Чернакова – четвърта на 400 метра с препятствия, както и на Деница Монева и Ева Ангелова, заели пети места съответно в хвърлянето на диск и овчарския скок. Женската щафета на 4 по 400 метра завърши четвърта, смесената щафета на 4 по 100 метра – пета, а смесената щафета на 4 по 400 метра – шеста, отчете още Игнатов.

Той отбеляза като успешно и представянето на русенския клуб на Националния шампионат за момичета и момчета под 16 години, проведен на 11 и 12 юли в София. Милена Милкова стана шампионка в хвърлянето на копие, а Симеон Славов се класира на пето място в бягането на 100 метра с препятствия.

Игнатов отправи специални поздравления и към треньорите Борислав Иванов и Нивянка Кирилова, като подчерта, че техният професионализъм и всеотдайност са в основата на успехите на младите лекоатлети и на развитието на клуба.

След тазгодишното издание на международния турнир „Младост“ в Русе Игнатов коментира, че градът има нужда и заслужава модерна закрита зала за лека атлетика с шест коридора, на европейско ниво.

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