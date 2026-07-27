ПСЖ и Юве в битка за японски национал

От ПСЖ вече водят разговори с колегите си от Парма за привличането на стража Зион Сузуки, съобщава трансферният специалист Фабрицио Романо. Парижани ще срещнат конкуренцията на Ювентус, който активно е свързван с японския национал вече от седмица. Сузуки е оценяван на около 30 милиона евро.

От “Парк де Пренс” виждат стража като инвестиция в бъдещето, но в същото време той би получил сериозна възможност да се бори за титулярно място. Парижани имат несигурност между гредите след напускането на Джанлуиджи Донарума миналото лято. За негов заместник бе привлечен Люка Шевалие, но след няколко грешки бе изваден от състава, а кампанията бе довършена от Матвей Сафонов, който пази и на финала в Шампионската лига.

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В същото време от Ювентус са готови да гарантират титулярното място в тима, след като се провалиха за второ поредно лято в опитите си да вземат Емилиано Мартинес от Астън Вила. “Бианконерите” търсят дългосрочен заместник на Микеле Ди Грегорио и Матия Перин, които са изключително несигурни и допуснаха редица сериозни грешки. Не е ясно дали от “старата госпожа” са подготвени да платят толкова сериозна сума, след като в крайна сметка не бяха готови да се разделят с двойно по-малка сума, каквато се смяташе, че е цената на Мартинес.

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Снимки: Gettyimages