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Танчо Калпаков за Крумовград

  • 27 юли 2026 | 07:17
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Танчо Калпаков за Крумовград

Едноименният тим на Крумовград загуби с 0:3 от първодивизионния Вора (Албания) в приятелска среща.

Албанци победиха Крумовград
Албанци победиха Крумовград

Треньорът Танчо Калпаков коментира пред клубния сайт на българския тим.

„Стояха доста по-добре от нас, имаха инициативата почти през целия мач. Бяхме доста тежки и не ни се получи това, което имахме като идея. Иначе и противникът беше по-добре физически. Нашите футболисти са изморени, но и това беше замисълът на лагера. А и не ни вълнуват чак толкова резултатите в контролите. Като цяло сме в етап, в който на играчите се натрупа малко повече умора. Започваме вече да ги освежаваме и да ги подготвяме за първенството. Сега исках да видя играчите като поведение в подготовката и вече ми е ясна картинката, както се казва“.

Снимка: fckrumovgrad.bg

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