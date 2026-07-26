Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Жена рефер получи сътресение след меле по време на футболна контрола

Жена рефер получи сътресение след меле по време на футболна контрола

  • 26 юли 2026 | 17:35
  • 488
  • 4
Жена рефер получи сътресение след меле по време на футболна контрола

Жена съдия е получила сътресение на мозъка, след като е била поваленa на земята, докато се е опитвала да прекъсне меле между мъже играчи по време на приятелски мач между френския клуб Мец и Фортуна Ситард от Нидерландия в събота, съобщават френските медии. Съдията Матилде Демонкей не е могла да продължи след инцидента на стадион „Шлосберг“ във Форбак, Източна Франция, където двата отбора се подготвят за новия сезон. В репортажа от мача на уебсайта си Фортуна Ситард, която загуби мача с 1:3, описва епизода като „забележителен момент“, но не е коментирала допълнително. Мец не съобщава за инцидента на уебсайта си.

Напрежението ескалира в 40-ата минута, когато двама играчи влизат в конфронтация след инцидент с дърпане на фланелката. Други играчи се втурнаха да се включат в мелето. Демонкей се озова на земята, след като се опита да се намеси, падайки тежко, след като беше поваленa в мелето, показва видео в социалните медии. Боят се е случил пред голям плакат с надпис: „Уважавайте съдията“. Демонкай остана на тревата няколко минути, докато помощник-съдиите, охранителите и медицинският персонал изтичаха на терена, за да възстановят реда и да оценят състоянието ѝ. 26-годишната Демонкай възобнови работата си като помощник-съдия след подновяването на играта, но напусна терена на полувремето, като друг асистент пое задълженията ѝ. Според съобщенията Демонкай е получила сътресение на мозъка.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

РБ Лайпциг очаква Диоманде на фона на засиления интерес от Реал Мадрид и ПСЖ, "кралете" скоро пращат нова оферта

РБ Лайпциг очаква Диоманде на фона на засиления интерес от Реал Мадрид и ПСЖ, "кралете" скоро пращат нова оферта

  • 26 юли 2026 | 16:35
  • 878
  • 2
Моуриньо настоява за Бастони в Реал Мадрид, Интер постави сериозна цена на защитника

Моуриньо настоява за Бастони в Реал Мадрид, Интер постави сериозна цена на защитника

  • 26 юли 2026 | 16:05
  • 1584
  • 0
Джеко все още няма да спира с футбола

Джеко все още няма да спира с футбола

  • 26 юли 2026 | 16:04
  • 987
  • 0
Тотнъм стартира успешно турнето си пред рекорден брой зрители в Нова Зеландия, повечето от новите не играха

Тотнъм стартира успешно турнето си пред рекорден брой зрители в Нова Зеландия, повечето от новите не играха

  • 26 юли 2026 | 15:20
  • 1518
  • 0
Милан се изправя срещу Челси в битка за защитник на Барселона

Милан се изправя срещу Челси в битка за защитник на Барселона

  • 26 юли 2026 | 15:18
  • 2194
  • 0
Енцо Мареска: Манчестър Сити няма да повтори грешката на Ман Юнайтед след Фъргюсън

Енцо Мареска: Манчестър Сити няма да повтори грешката на Ман Юнайтед след Фъргюсън

  • 26 юли 2026 | 14:53
  • 5135
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Спартак (Варна)

11-те на Черно море и Спартак (Варна)

  • 26 юли 2026 | 17:58
  • 924
  • 0
Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

  • 26 юли 2026 | 11:19
  • 21750
  • 134
Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

  • 26 юли 2026 | 13:29
  • 25530
  • 16
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

  • 26 юли 2026 | 17:44
  • 12729
  • 0
Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

  • 26 юли 2026 | 07:30
  • 10323
  • 8
Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

  • 26 юли 2026 | 03:56
  • 53298
  • 34