Жена рефер получи сътресение след меле по време на футболна контрола

Жена съдия е получила сътресение на мозъка, след като е била поваленa на земята, докато се е опитвала да прекъсне меле между мъже играчи по време на приятелски мач между френския клуб Мец и Фортуна Ситард от Нидерландия в събота, съобщават френските медии. Съдията Матилде Демонкей не е могла да продължи след инцидента на стадион „Шлосберг“ във Форбак, Източна Франция, където двата отбора се подготвят за новия сезон. В репортажа от мача на уебсайта си Фортуна Ситард, която загуби мача с 1:3, описва епизода като „забележителен момент“, но не е коментирала допълнително. Мец не съобщава за инцидента на уебсайта си.

Terrible image d'une échauffourée lors du match amical Metz-Fortuna Sittard, quand Lequincio Zeefuik réagit mal à un tirage de maillot de Jessy Deminguet.



Dans l'agitation, l'arbitre de la rencontre Mathilde Demoncay a fini à terre.



[🎥: @FossoSzn] pic.twitter.com/yrNauDt2J9 — 🇫🇷 Foot néerlandais 🇳🇱 (@Foot_NL) July 25, 2026

Напрежението ескалира в 40-ата минута, когато двама играчи влизат в конфронтация след инцидент с дърпане на фланелката. Други играчи се втурнаха да се включат в мелето. Демонкей се озова на земята, след като се опита да се намеси, падайки тежко, след като беше поваленa в мелето, показва видео в социалните медии. Боят се е случил пред голям плакат с надпис: „Уважавайте съдията“. Демонкай остана на тревата няколко минути, докато помощник-съдиите, охранителите и медицинският персонал изтичаха на терена, за да възстановят реда и да оценят състоянието ѝ. 26-годишната Демонкай възобнови работата си като помощник-съдия след подновяването на играта, но напусна терена на полувремето, като друг асистент пое задълженията ѝ. Според съобщенията Демонкай е получила сътресение на мозъка.

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