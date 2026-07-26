Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Евелина Цветанова: Доволна съм от играта ни и от нивото на представяне, което показахме

Евелина Цветанова: Доволна съм от играта ни и от нивото на представяне, което показахме

  • 26 юли 2026 | 15:25
  • 420
  • 0
Евелина Цветанова: Доволна съм от играта ни и от нивото на представяне, което показахме

Селекционерът на националния отбор на България за девойки до 16 години Евелина Цветанова остана доволна след спечелването на бронзовите медали на Балканиадата в Гърция.

И България U16 с бронз на Балканиадата
И България U16 с бронз на Балканиадата

"Доволна съм от играта ни и от нивото на представяне, което показахме. Беше трудно да се превърнем в истински отбор, тъй като това беше първият път, когато играem заедно. Надявам се, че ще имаме повече време в бъдеще, за да покажем на какво сме способни", заяви Цветанова пред balkanvolleyball.org.

Снимки: balkanvolleyball.org

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Тренто стартира предсезонна подготовка на 24 август

Тренто стартира предсезонна подготовка на 24 август

  • 26 юли 2026 | 10:14
  • 761
  • 0
Илия Петков с романтично предложения за брак

Илия Петков с романтично предложения за брак

  • 26 юли 2026 | 09:23
  • 6142
  • 6
Веласко след загубата от Бразилия: Играха по-добре, сега трябва да реагираме

Веласко след загубата от Бразилия: Играха по-добре, сега трябва да реагираме

  • 26 юли 2026 | 08:51
  • 1519
  • 0
Даниеле Сантарели хвали Бразилия: Зе Роберто е като професор за мен

Даниеле Сантарели хвали Бразилия: Зе Роберто е като професор за мен

  • 26 юли 2026 | 08:18
  • 1343
  • 0
И България U16 с бронз на Балканиадата

И България U16 с бронз на Балканиадата

  • 25 юли 2026 | 20:42
  • 945
  • 0
Бразилия и Турция в битка за титлата във Волейболната Лига на нациите

Бразилия и Турция в битка за титлата във Волейболната Лига на нациите

  • 25 юли 2026 | 20:32
  • 6095
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

  • 26 юли 2026 | 11:19
  • 17496
  • 99
Отново е време за дербито на Варна!

Отново е време за дербито на Варна!

  • 26 юли 2026 | 08:00
  • 12644
  • 33
Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

  • 26 юли 2026 | 13:29
  • 18488
  • 12
Гран При на Унгария във Формула 1, Верстапен изпревари Хамилтън (следете на живо)

Гран При на Унгария във Формула 1, Верстапен изпревари Хамилтън (следете на живо)

  • 26 юли 2026 | 16:10
  • 4735
  • 0
Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

  • 26 юли 2026 | 07:30
  • 8069
  • 8
Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

  • 26 юли 2026 | 03:56
  • 50527
  • 25