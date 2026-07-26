Евелина Цветанова: Доволна съм от играта ни и от нивото на представяне, което показахме

Селекционерът на националния отбор на България за девойки до 16 години Евелина Цветанова остана доволна след спечелването на бронзовите медали на Балканиадата в Гърция.

"Доволна съм от играта ни и от нивото на представяне, което показахме. Беше трудно да се превърнем в истински отбор, тъй като това беше първият път, когато играem заедно. Надявам се, че ще имаме повече време в бъдеще, за да покажем на какво сме способни", заяви Цветанова пред balkanvolleyball.org.