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И България U16 с бронз на Балканиадата

  • 25 юли 2026 | 20:42
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И България U16 с бронз на Балканиадата

И националният отбор на България за девойки до 16 години завърши с бронзовите медали на Балканиадата в Гревена (Гърция). Момичетата на Евелина Цветанова надиграха връстничките си от Черна гора с 3:1 (27:25, 25:16, 18:25, 25:23) в последния си мач на турнира, игран тази вечер.

България приключи на трето място в крайното класиране с 3 победи, 2 загуба и 10 точки в актива си и съответно спечели бронза от Балканиадата.

Най-полезна за България станаха Алекс Занова с 16 точки (6 блока!, 1 ас и 50% ефективност в атака - +11), а Мария Бакова и Елица Танева добавиха по 11 точки за победата.

Снимки: balkanvolleyball.org

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