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Президентът на Чехия е фотограф на Гран При на Унгария

  • 26 юли 2026 | 14:38
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Президентът на Чехия е фотограф на Гран При на Унгария

Президентът на Чешката република, Петър Павел, пристигна на пистата за Гран при на Унгария във Формула 1, но не в качеството си на държавен глава.

Ако някога сте се чудили какво правят световните лидери в свободното си време, за чешкия президент Петър Павел отговорът е спортна фотография, като той е особено запален по моторните спортове.

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Този уикенд той присъства на Гран при на Унгария с пълна фотографска екипировка и официална акредитация от ФИА. Павел пристигна на „Хунгароринг“ за съботните сесии и веднага започна да снима, придружен от чешкия фотограф от Ф1 Иржи Кренек.

Това не е първият път, в който той е забелязван на голямо събитие от света на моторните спортове като фотограф любител. Съвсем наскоро, през юни, Павел пътува до Франция, за да присъства на „24-те часа на Льо Ман“, отново оборудван с пълна фотографска техника.

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Всъщност бившият председател на Военния комитет на НАТО е посещавал редица състезания както на две, така и на четири колела през годините. В рамките на Чехия Павел е отразявал събитията от MotoGP и Световния супербайк шампионат в Бърно, а също така е пътувал до САЩ и Саудитска Арабия, за да снима съответно НАСКАР и рали „Дакар“.

Някои от фотографиите, които той направи на рали „Дакар“ през 2025 г., където подкрепяше и чешките състезатели, бяха изложени в Националния технически музей в Прага.

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Миналата година той също така събра близо 30 000 евро за благотворителна организация, посветена на деца, самотни родители и възрастни хора, като продаде на търг фотоалбум.

Въпреки че е необичайно политици да посещават състезания единствено за удоволствие, няколко лидери редовно се появяват на големи моторни събития в собствените си страни.

Миналата година тогавашният британски премиер Киър Стармър беше домакин на изпълнителния директор на Ф1 Стефано Доменикали, пилоти и висши фигури от отборите на прием на „Даунинг стрийт“ 10 преди Гран при на Великобритания.

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Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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