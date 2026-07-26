Джордж Ръсел с нов двигател, но без наказание за Гран при на Унгария

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел ще използва нов двигател с вътрешно горене за Гран при на Унгария след теч на охладителна течност в квалификацията, но ще запази седмото си място на стартовата решетка.

Ръсел се класира на седма позиция на пистата „Хунгароринг“, след като той и съотборникът му Андреа Кими Антонели изглеждаха далеч от оптималното темпо. Отборът на Мерцедес изпитваше затруднения да поддържа температурата на гумите си под контрол.

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Вторият бърз опит на Ръсел беше провален, след като премина през бордюрите на изхода от четвърти завой. Вибрациите от удара са причинили теча в задвижващата система на Мерцедес.

Шефът на отбора Тото Волф заяви, че двигателят на Ръсел е „свършен“, което е наложило смяната на задвижващата система за неделното състезание.

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В последващо изявление от Мерцедес предоставиха повече подробности: „По време на последната обиколка на Джордж в третата част на квалификацията установихме загуба на налягане на водата в болида му и го инструктирахме да спре като предпазна мярка, след като завърши обиколката.“

„След допълнителна инспекция решихме да сменим задвижващата му система преди утрешното състезание, преминавайки към четвъртия му агрегат за сезона, което е в рамките на разрешеното за годината.“

Четвъртият двигател с вътрешно горене на Ръсел е последният позволен, преди да последват наказания на стартовата решетка. Така той се изравнява по брой използвани двигатели със съотборника си Антонели. Вероятно и двамата пилоти ще получат наказания в някакъв момент след лятната пауза.

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Тъй като Мерцедес заменя повреден компонент с такъв със същата спецификация, Ръсел избягва старт от бокса и запазва седмото си място на стартовата решетка.

„Имахме теч на охладителна течност, ударих неравност в четвърти завой - обясни Ръсел. - Обиколката се усещаше добре до този момент, а след това изведнъж вече не беше така. Не му обърнах голямо внимание, а отборът ми каза, че течността пръска по гумите ми.“

„Веднага щом видяхме теча на вода в данните, температурата на задните ми гуми рязко спадна. Така че не мисля, че можех да постигна много повече, топ три определено не беше възможно, но може би няколко позиции по-напред щяха да са постижими.“

Наказания за Хамилтън и Антонели за старта на Гран При на Унгария

Междувременно съотборникът му Антонели, който се класира четвърти, е разследван от стюардите за предполагаемо превишаване на скоростта при жълти флагове, докато е преминавал покрай спрелия болид на Ред Бул на Макс Верстапен по време на последната си квалификационна обиколка.

Действащият световен шампион Ландо Норис нанесе първото поражение на Мерцедес в квалификация за Гран при този сезон, печелейки полпозишън пред пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Льоклер.

Хамилтън обаче получи наказание от три места на стартовата решетка за възпрепятстване на съотборника на Норис в Макларън, Оскар Пиастри, в третата част на квалификацията. Това означава, че Антонели може да се придвижи до трето място, ако избегне наказание.

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Снимки: Gettyimages