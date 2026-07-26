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Ново попълнение в Черноморец (Балчик)

  • 26 юли 2026 | 14:26
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Ново попълнение в Черноморец (Балчик)

Йоан-Анис Киров ще играе за ФК Черноморец (Балчик) през новия сезон на Североизточната Трета лига. Роденият през 2005 година офанзивен футболист е универсален играч, способен да действа на всички позиции в атаката. Киров е юноша на Лудогорец, с който печели Елитната група на България U18. След това продължава развитието си в чужбина с екипа на малтийския Zabbar St. Patrick FC, където записва 7 мача в Challenge League, второто ниво на футбола в Малта.

След завръщането си в България преминава през Пирин (Благоевград), за който изиграва 4 срещи във Втора лига и отбелязва 1 гол. Последният му клуб е ЦСКА III. Във вчерашната контрола срещу Аксаково, Киров записа гол и асистенция за победата на отбора му с 3:0.

Черноморец (Балчик) с категоричен успех в Аксаково
Черноморец (Балчик) с категоричен успех в Аксаково

„Получи се добра проверка. Радващо е, че новите попълнения започват да се вписват бързо. Продължаваме да се готвим за новата кампания“, коментира пред клубния сайт Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.

Снимка: chernomoretsbalchik.com

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