Кой е фаворит за титлата в България? Прогнозите са крайно любопитни

Кой е фаворит за титлата в българското първенство? Почти всички букмейкърски къщи дават леко предимство на Лудогорец пред Левски.

Кефициентът за “орлите” е между 2.10 и 2.15, а този за настоящия шампион - между 2.25 и 2.40.

След това се нарежда ЦСКА. Именно тези три отбора са сочени за основни претенденти за първото място. Четвърти фаворит е сложен ЦСКА 1948, но ставките за титла са между 26.00 - 35.00.

Любопитното е, че само една компания е на коренно различно мнение.

Според нея фаворит за титлата е Левски с коефициент 2.00. Втори е ЦСКА (2.40), а след това се нарежда ЦСКА 1948 (2.75). Чак на четвърто място е сложен Лудогорец със ставка от 3.20.

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