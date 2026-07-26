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Магдалена Богданова попадна в Идеалния отбор на Балканиадата

  • 26 юли 2026 | 11:38
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Магдалена Богданова попадна в Идеалния отбор на Балканиадата

Волейболистката от националния отбор на България за девойки под 17 години Магдалена Богданова попадна в Идеалния отбор на Балканиадата в Косово.

Богданова бе отличена за Най-добро либеро на надпреварата.

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За MVP бе отличена Селиш Еджрин Тюркяшар (Турция). Най-добър диагонал стана Чаала Чалаяндере от Турция.

Наградата за Най-добър разпределител получи Надя Пекович от Черна гора. Статуетката за Най-добър посрещач заслужи Елена Йованович от Черна гора.

Най-добър център е Нейла Гузонич (Турция).

Отличието за Феър-плей бе връчено на Ньола Бабуни (Косово).

Класиране:

1. Турция

2. Черна гора

3. БЪЛГАРИЯ

4. Албания

5. Косово

6. Молдова

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