Волейболистката от националния отбор на България за девойки под 17 години Магдалена Богданова попадна в Идеалния отбор на Балканиадата в Косово.
Богданова бе отличена за Най-добро либеро на надпреварата.
И България U16 с бронз на Балканиадата
За MVP бе отличена Селиш Еджрин Тюркяшар (Турция). Най-добър диагонал стана Чаала Чалаяндере от Турция.
Наградата за Най-добър разпределител получи Надя Пекович от Черна гора. Статуетката за Най-добър посрещач заслужи Елена Йованович от Черна гора.
Най-добър център е Нейла Гузонич (Турция).
Отличието за Феър-плей бе връчено на Ньола Бабуни (Косово).
Класиране:
1. Турция
2. Черна гора
3. БЪЛГАРИЯ
4. Албания
5. Косово
6. МолдоваДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google