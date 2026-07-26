Веласко след загубата от Бразилия: Играха по-добре, сега трябва да реагираме

Пътят на Италия към финала във Волейболната лига на нациите приключи на полуфиналната фаза. След поражението с 2:3 от Бразилия, селекционерът Хулио Веласко призна превъзходството на съперника и анализира аспектите, в които неговият отбор не е бил на висота в решаващите моменти от мача.
„Повече от детайлите, смятам, че Бразилия просто игра по-добре от нас. Не изиграхме добър мач, особено във фаза защита и контраатака. Твърде често след успешна защита не успявахме да превърнем акцията в точка. Винаги нещо се случваше: топката не беше вдигната добре, нападателката грешеше или бразилките отново се защитаваха.“
Бразилия детронира Италия и е на финал в Лигата на нациите
Веласко посочи и друг елемент, който е повлиял на изхода от срещата. „Не успяхме ефективно да блокираме и да се защитаваме срещу диагоналните атаки на техните посрещачки от зона четири, които постоянно пробиваха именно с този удар.“
Според наставника на „адзурите“ в най-деликатните моменти е липсвала най-вече концентрация.
„Борбеността не липсваше, дори може би беше в повече. В определени моменти бяхме твърде напрегнати и искахме да решим всичко само с хъс, докато всъщност беше нужна повече трезва мисъл, за да се справим с някои ситуации.“
Сега целта се пренасочва към мача за третото място, към който отборът трябва да подходи, без да се оставя на разочарованието да надделее.
„Често се казва, че една загуба учи повече от победата, и вярвам, че този отбор рано или късно трябваше да загуби мач. Това се случи днес и сега ще трябва да покажем, че можем да реагираме, като изиграем силен двубой.“
Накрая Веласко погледна и към възможностите за развитие на отбора.
„Има аспекти, които можем да подобрим веднага, и други, върху които ще трябва да продължим да работим. Утре обаче ще бъде от решаващо значение да изиграем много по-прецизен мач в редица ситуации.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google