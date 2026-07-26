Веласко след загубата от Бразилия: Играха по-добре, сега трябва да реагираме

Пътят на Италия към финала във Волейболната лига на нациите приключи на полуфиналната фаза. След поражението с 2:3 от Бразилия, селекционерът Хулио Веласко призна превъзходството на съперника и анализира аспектите, в които неговият отбор не е бил на висота в решаващите моменти от мача.

„Повече от детайлите, смятам, че Бразилия просто игра по-добре от нас. Не изиграхме добър мач, особено във фаза защита и контраатака. Твърде често след успешна защита не успявахме да превърнем акцията в точка. Винаги нещо се случваше: топката не беше вдигната добре, нападателката грешеше или бразилките отново се защитаваха.“

Бразилия детронира Италия и е на финал в Лигата на нациите

Веласко посочи и друг елемент, който е повлиял на изхода от срещата. „Не успяхме ефективно да блокираме и да се защитаваме срещу диагоналните атаки на техните посрещачки от зона четири, които постоянно пробиваха именно с този удар.“

Според наставника на „адзурите“ в най-деликатните моменти е липсвала най-вече концентрация.

„Борбеността не липсваше, дори може би беше в повече. В определени моменти бяхме твърде напрегнати и искахме да решим всичко само с хъс, докато всъщност беше нужна повече трезва мисъл, за да се справим с някои ситуации.“

Сега целта се пренасочва към мача за третото място, към който отборът трябва да подходи, без да се оставя на разочарованието да надделее.

VNL Finals: Il Brasile ferma l'Italia al tie-break, azzurre in campo per il bronzo



A Macao la squadra di Velasco cede 3-2 al Brasile dopo una semifinale combattuta. Domani la finale per il terzo posto.#pallavolo #volley #sport #volleyballit #26annionline #VNL #Brasile… pic.twitter.com/j8oAhNyFj0 — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) July 25, 2026

„Често се казва, че една загуба учи повече от победата, и вярвам, че този отбор рано или късно трябваше да загуби мач. Това се случи днес и сега ще трябва да покажем, че можем да реагираме, като изиграем силен двубой.“

Накрая Веласко погледна и към възможностите за развитие на отбора.

„Има аспекти, които можем да подобрим веднага, и други, върху които ще трябва да продължим да работим. Утре обаче ще бъде от решаващо значение да изиграем много по-прецизен мач в редица ситуации.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google