Петима нови в Янтра (ПТ)

Янтра (Полски Тръмбеш) има 5 нови попълнения, които подсилиха тима за началото на лятната подготовка. Част от отбора, воден от старши треньора Петър Кръстев, са:

Алекс Сергеев – (Ботев U18), централен защитник

Виктор Спасов – (Етър 2), централен защитник

Христо Симеонов – (Янтра (Габрово), вътрешен полузащитник

Мирослав Кръстев – (Янтра U18), вътрешен халф

Боян Генчев – (Янтра Габрово), краен защитник

С отбора се разделят трима футболисти. Това са Георги Денков, Николай Георгиев и Янислав Илиев. Янтра (Полски Тръмбеш) вече стартира подготовка и ще изиграе първата си контрола още тази събота (18 юли) от 11:00 часа срещу Янтра U18 (Габрово).

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