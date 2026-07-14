Петима нови в Янтра (ПТ)

Янтра (Полски Тръмбеш) има 5 нови попълнения, които подсилиха тима за началото на лятната подготовка. Част от отбора, воден от старши треньора Петър Кръстев, са:
Алекс Сергеев – (Ботев U18), централен защитник
Виктор Спасов – (Етър 2), централен защитник
Христо Симеонов – (Янтра (Габрово), вътрешен полузащитник
Мирослав Кръстев – (Янтра U18), вътрешен халф
Боян Генчев – (Янтра Габрово), краен защитник
С отбора се разделят трима футболисти. Това са Георги Денков, Николай Георгиев и Янислав Илиев. Янтра (Полски Тръмбеш) вече стартира подготовка и ще изиграе първата си контрола още тази събота (18 юли) от 11:00 часа срещу Янтра U18 (Габрово).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google