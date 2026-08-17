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Уникална фланелка за 105 години футбол в Ловеч

  • 17 авг 2026 | 15:18
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Уникална фланелка за 105 години футбол в Ловеч

Фондация „Футболни ветерани Ловеч“ пуска за феновете уникална фланелка по повод 105 годишнината на местния футбол. Всички генерирани приходи от продажбите й ще бъдат използвани за изработването и поставянето на мемориалния барелеф на треньора Ферарио Спасов, както и за други благотворителни дейности на организацията.

Екипът е в червено-сини райета, пресъздавайки цветове и ретро мотиви в дизайна от 60-те и 70-те години на миналия век. Стилна емблема пък обединява четирите лога на клуба в най-славните му периоди от историята. Именно част от капитаните на тези поколения позираха първи с екипа. В несвойствената роля на рекламни лица пред фотобектива застанаха двама от големите асове на Кърпачев - бранителят Георги Коларов и нападателят Христо Данчев. Постигналият рекорди по мачове и голове Пламен Линков представляваше генерацията на Осъм, а бранителят Иван Архангелов - тази на Лекс.

Успех в начинанието на своите колеги чрез видеовръзка от Германия пожела почетният президент на фондацията Петър Хубчев - емблематичен лидер и капитан на клуба през 80-те години. Своето одобрение изпратиха и други заслужили имена, извеждали ловешкия отбор с лентата - Емил Цанев, Валентин Георгиев и Витомир Вутов. Фланелката е в лимитирана серия от само 105 бройки и цена от 30 евро. Предвидено е ограничено количество и за децата. Основно, тя ще може да бъде закупена по време на благотворителния мач на 12 септември на Градския стадион. При повишен интерес от фондацията са готови да реагират с производството на втора партида.

Ще бъде помислено и за всички желаещи, които не са от Ловеч, а искат да се сдобият с екипа. В близките дни от фондацията ще пояснят подробности как, къде и кога ще може да се закупи или поръча артикула, начини на плащане и доставка

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