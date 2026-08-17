Добромир Дафинов: Готови сме

След миналогодишния дебют, на СФК Светкавица 2014 (Търговище) и предстои втори сезон в Североизточната Трета лига.

Добромир Дафинов, президент на клуба, коментира пред Sportal.bg готовността и целите в предстоящия шампионат.

„Проведохме ползотворен тренировъчен процес. Изиграхме полезни приятелски срещи. Паралелно с това, структурирахме и детско-юношеската школа. Доволни сме. Готови сме за началото на сезона. Продължаваме да работим. Във всеки мач ще търсим максимума. Амбицирани сме да се представим по-добре от последната кампания“.

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