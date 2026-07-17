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Устрем започна подготовка

  • 17 юли 2026 | 17:00
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Устрем започна подготовка

Устрем (Дончево) даде старт на своята лятна подготовка. „Зелените“ проведоха първа тренировка снощи, на която присъстваха 14 футболисти. Съставът, воден от Димитър Димитров, ще изиграе четири приятелски срещи и един мач за Купата на Аматьорската лига преди старта на шампионата в Североизточната Трета лига. Първата проверка е срещу Ботев (Нови пазар). Тя ще се състои следващата събота, 25-ти юли, от 18:00 часа в Албена. В тима има един футболисти на проби, който играе като централен защитник.

Програмата на Устрем (Дончево) преди началото на сезон 2026/27:
25.07 – Устрем – Ботев (Нови пазар), 18:00, Албена
01.08 – Устрем – Септември (Драгоево)
05.08 – Устрем – Черно море II
08.08 – Устрем – Девня
15.08 – мач за Купата на Аматьорската лига

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