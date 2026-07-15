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20 футболисти на старта на Ботев (Нови пазар)

  • 15 юли 2026 | 09:47
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20 футболисти на старта на Ботев (Нови пазар)

Днес в 18:00 часа, Ботев (Нови пазар) ще започне подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. 20 футболисти ще се явят за първото занимание. В хода на тренировъчния процес ще се играят приятелски срещи. Седмица преди началото на първенството, тима от Нови пазар ще излезе за мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

18 юли в Суворово: Ботев (Нови пазар)Фратрия II (Варна)

25 юли: Ботев (Нови пазар)Устрем (Дончево)

1 август: Ботев (Нови пазар)Светкавица 2014 (Търговище)

8 август: Ботев (Нови пазар)Рилци (Добрич)

15 август купа АФЛ: Ботев (Нови пазар) – жребий ще определи съперника

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