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Йордан Миленов: Мястото ни е в златната среда

  • 17 авг 2026 | 15:16
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Йордан Миленов: Мястото ни е в златната среда

Добър завършек на последното първенство на Североизточната Трета лига за Ботев (Нови пазар).

Йордан Миленов, играещ президент коментира пред Sportal.bg нагласата на тима за новия сезон.

„Това, което планирахме като подготовка го свършихме. Селекцията беше двупосочна – разделихме се с някои футболисти и привлякохме други. Ще сработваме отбора в движение. Смятам, че имаме потенциал да се представим по-добре от последната кампания. Класиране в средата е според възможностите ни. Очаквам оспорвани мачове, защото силите са изравнени“.

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