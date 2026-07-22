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  3. Нова страница в кариерата на Камен "bubble" Костадинов

Нова страница в кариерата на Камен "bubble" Костадинов

  • 22 юли 2026 | 09:25
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Нова страница в кариерата на Камен "bubble" Костадинов

Отборът на Phantom назначи българинът Камен "bubble" Костадинов за помощник-треньор на отбора по CS2. Това бележи завръщането на българина в професионалната сцена след последния му период като наставник на Imperial Valkyries.

Костадинов е едно от най-познатите имена в българския Counter-Strike, като след края на състезателната си кариера се насочи към треньорската професия.

Следващото му предизвикателство е петицата от датски и полски състезатели, сред които и разпознаваемият снайперист Нико "nicoodoz" Тамджиди.

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