Нова страница в кариерата на Камен "bubble" Костадинов

Отборът на Phantom назначи българинът Камен "bubble" Костадинов за помощник-треньор на отбора по CS2. Това бележи завръщането на българина в професионалната сцена след последния му период като наставник на Imperial Valkyries.

🇵🇱 Powiększamy nasz sztab szkoleniowy!



Z przyjemnością informujemy, że do naszego zespołu dołącza Kamen „bubble” Kostadinov, który obejmie rolę Assistant Coacha.



Witamy na pokładzie @bubbleCS22 🫡



🇬🇧We’re expanding our coaching staff!



We’re pleased to announce that Kamen… pic.twitter.com/VblS24YzOt — Phantom Esports (@phnt_esports) July 21, 2026

Костадинов е едно от най-познатите имена в българския Counter-Strike, като след края на състезателната си кариера се насочи към треньорската професия.

Следващото му предизвикателство е петицата от датски и полски състезатели, сред които и разпознаваемият снайперист Нико "nicoodoz" Тамджиди.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google