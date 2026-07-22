Нова страница в кариерата на Камен "bubble" Костадинов

Отборът на Phantom назначи българинът Камен "bubble" Костадинов за помощник-треньор на отбора по CS2. Това бележи завръщането на българина в професионалната сцена след последния му период като наставник на Imperial Valkyries.
Костадинов е едно от най-познатите имена в българския Counter-Strike, като след края на състезателната си кариера се насочи към треньорската професия.
Следващото му предизвикателство е петицата от датски и полски състезатели, сред които и разпознаваемият снайперист Нико "nicoodoz" Тамджиди.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google