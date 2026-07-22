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Anyone's Legends привлече топ лейн играча Breathe

  • 22 юли 2026 | 13:51
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Anyone's Legends привлече топ лейн играча Breathe

Anyone's Legends официално обяви привличането на Чен "Breathe" Чен. 25-годишният топлейнър се присъединява към отбора като свободен агент, след като се раздели с Invictus Gaming след края на втория сплит в китайското първенство LPL.

Засега от организацията не са обявили дали Breathe ще бъде титуляр, като бъдещето на досегашния топлейнър Ли "Flandre" Хуанджун остава неясно. Според информации от Китай е възможно Flandre да премине в Bilibili Gaming, където да замени временно Че "Bin" Зе-Бин, който наскоро обяви, че си взима почивка от състезателната сцена.

С привличането на Breathe Anyone's Legends се надява да даде нов импулс на състава след неубедителните резултати през сезона. Ветеранът има над шест години опит в LPL и участия на две световни първенства, а сега ще се опита да помогне на новия си тим да се върне сред водещите отбори в Китай.

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