Захари Згуров и Георги Антов: Мястото ни на върха не е случайно

Българският тандем Захари Згуров & Георги Антов защити шампионската титла на Балканиадата по плажен волейбол за младежи до 20 години, която за втора поредна година се проведе в Маратон (Гърция). Плажните "лъвове" записаха общо четири успеха на турнира, а на финала те победиха турската двойка Фреди Джуд Фокс & Полат Кемал Есер.

Захари Згуров и Георги Антов защитиха балканската си титла

Двамата дадоха специално интервю за BGvolleyball.com, в което говориха за триумфа, емоциите около него, пътя до медалите, и още... Какво предстои пред шампионите, разберете в следващите редове

"Защитихме балканската си титла и се чувстваме страхотно. Емоциите са неописуеми, защото знаем колко много труд, постоянство и усилия стоят зад този успех. Изключително щастливи сме, че успяхме да постигнем тази цел за втора поредна година и да докажем, че мястото ни на върха не е случайно."

"Имахме два много оспорвани мача срещу отбора на Турция, които спечелихме след тайбрек. Това бяха срещи, които изискваха не само физическа подготовка, но и силна психика. Определено много ни помогнаха спокойствието, търпението и натрупаният опит. Добрата подготовка преди турнира също беше ключова, а най-важното беше, че през цялото време се подкрепяхме на игрището и играхме като истински отбор", разказа Георги Антов.

"Ключовото беше търпението, което показахме във важните моменти. Успяхме да запазим спокойствие, въпреки напрежението, и не се отказахме, дори когато срещата беше много оспорвана. Именно това ни помогна да вземаме правилните решения в решителните разигравания и в крайна сметка да спечелим мача", допълни Захари Згуров.

"Най-силният ни мач беше първият в груповата фаза срещу отбора на Гърция, който спечелихме категорично с 2:0 гейма. Още от самото начало наложихме нашето темпо, играхме уверено и показахме много добра организация както в атака, така и в защита. Тази победа ни даде самочувствие и добър старт за останалите срещи в турнира", заяви още Згуров.

"Най-трудният ни мач беше този за първото място в групата срещу отбора на Турция. След като те взеха първия гейм, във втория изоставахме с 12:18 и изглеждаше, че съперникът ще затвори мача категорично, но въпреки това не се предадохме, останахме концентрирани и точка по точка успяхме да обърнем гейма, който спечелихме с 21:19. След това запазихме инерцията и показахме характер и в тайбрека, който също спечелихме. Този обрат беше един от най-емоционалните моменти на турнира и ни даде голяма увереност за следващите мачове", разказа Георги Антов.

"Пътят до медалите беше много труден, но усилията си заслужаваха. Бяхме много щастливи и горди, че и двете български двойки успяха да се качат на почетната стълбичка. Това е голям успех не само за нас, но и за българския плажен волейбол, и показва, че работата, която вършим, дава резултати", сподели волейболистът на ЦСКА.

"В следващите месеци ни предстоят още няколко турнира - Балканиада до 22 години, която се пада по същото време, когато е турнирът в Смолян, след това имаме турнир в Бургас и началото на септември ни предстои Европейско първенство до 20 години в Италия", каза Антов.

"Радвам се да играя рамо до рамо с него и съм благодарен, че стигнахме като отбор до тук", завърши Згуров.

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