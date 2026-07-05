Захари Згуров и Георги Антов защитиха балканската си титла

Българският тандем Захари Згуров/Георги Антов спечели шампионската титла на Балканиадата по плажен волейбол за юноши под 20 години, която за втора поредна година се проведе в Маратон, Гърция.

Плажните "лъвове" защитиха миналогодишния си трофей от надпреварата.

Двойката ни записа общо четири успеха на турнира.

В предварителната фаза победихме и Гърция с 2:0 гейма - 21:18, 22:20, и Турция - с 2:1 (16:21, 21:19, 15:10).

Полуфиналът ни бе срещу "елините" и завърши 2:1 (17:21, 21:18, 19:17).

Както миналата година, за титлата Згуров и Антов се изправиха срещу отбора на Турция Фреди Джуд Фокс/Полат Кемал Есер и надделяха с 2:1 (17:21, 21:19, 15:13).

С бронза се окичиха Александър Добрев и Радостин Гюров, които в малкия финал победиха гръцкия тандем Орестис-Димитрос Анагностакис/Николаос Мандзиос с 2:0 (21:12, 21:17).

По пътя си към отличието те победиха Гърция с 2:0 гейма, както и двата тандема на Молдова - с 2:0 и 2:1 гейма.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google