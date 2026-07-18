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Джоунс се изкачи в ранглистата, Гилбърт е водач по сенчърита

  • 18 юли 2026 | 10:25
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Джоунс се изкачи в ранглистата, Гилбърт е водач по сенчърита

Джак Джоунс се изкачи с три позиции до 29-ото място в световната ранглиста, след като спечели първата си ранкинг титла на Championship League.

Първа титла в кариерата на Джак Джоунс
Първа титла в кариерата на Джак Джоунс

В сряда Джоунс победи Дейвид Гилбърт с 3:2 във финала в Лестър и завоюва първия си трофей – 16 години след началото на професионалната си кариера. Голямата награда от 33 000 паунда му позволи да се придвижи от 32-рото до 29-ото място след първия ранкинг турнир за сезон 2026/27.

Изгряващата звезда Стан Муди преодоля първата групова фаза в Лестър и се изкачи с три позиции до рекордното за кариерата си 37-о място. Джъд Тръмп остава номер едно в света, но позицията му може да бъде застрашена в предстоящите турнири.

Джоунс поведе в едногодишната ранглиста, изпреварвайки Гилбърт, който спечели 23 000 паунда. Както обикновено, първите 32-ма в това подреждане ще се класират за World Grand Prix през февруари. След това водещите 16 ще получат място в Players Championship, а само първите 12 ще се класират за Tour Championship.

Джоунс си осигури и участие в турнира „Шампион на шампионите“ през ноември.

Гилбърт оглавява класацията за най-много сенчъри брейкове от началото на сезона с девет, следван от Джан Анда с осем.

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