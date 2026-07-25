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Миран Куюнджич: Бързо ще се адаптирам в Лубе! Нямам търпение да започна

  • 25 юли 2026 | 15:19
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Първо интервю за Миран Куюнджич, новият сръбски посрещач на Кучине Лубе Чивитанова. Волейболистът, който беше официално обявен от „червено-белия“ клуб, разказва за своя път.

„Имах късмета да играя в различни държави и европейски първенства – спомня си той. – Натрупах ценен опит от всяко едно място, като се стремях да израствам възможно най-много на игрището, а в личен план се научих да уважавам и ценя всяка култура. Развълнуван съм от идеята, че Италия ще бъде следващата страна, в която ще мога да науча нещо ново и да се усъвършенствам както като играч, така и като човек.“

Сръбския състезател го очаква най-трудното и зрелищно първенство в света – Суперлигата. „Всички знаят, че в Италия се играе най-добрият волейбол – потвърждава той. – Нищо не е оставено на случайността и всеки детайл се изпипва щателно. Нямам търпение да видя тактическата подготовка за мачовете, защото италианците са майстори в това!“

Миран Куюнджич е новото попълнение на Лубе
Миран Куюнджич е новото попълнение на Лубе

Куюнджич се присъединява към Лубе, за да предостави качествата си в услуга на отбора. „Ще дам най-доброто от себе си за доброто на колектива – обяснява той. – Никой никога няма да се усъмни в моята отдаденост и съм оптимист, че ще се адаптирам бързо, защото имам натрупан опит и досега не съм имал проблеми с интегрирането в нови отбори. Освен това всяко лято работя усилено със сръбския национален отбор, за да бъда завършен състезател, и се концентрирам най-вече върху посрещането и блокадата, за да съм винаги подготвен.“

В живота на новия посрещач на Кучине има място не само за волейбол, но и за други страсти: „Честно казано, имам много хобита – разкрива той. – Много обичам да ловя риба, въпреки че имам малко време за това занимание. Имам дори артистична жилка: пея и свиря на китара!“

Думи, които звучат като музика за феновете на Лубе, готови да открият своя нов любимец. „Ще бъде вълнуващо да се срещна с привържениците – сигурен е Миран. – Склонен съм да се сближавам и да имам приятелски отношения с феновете. В крайна сметка се чувствам като един от тях, аз съм първият фен на отборите, в които играя. Още повече сега, когато съм в Лубе: да си тук означава винаги да даваш всичко от себе си, без никога да се отказваш!“

Международен опит, желание за израстване и голям ентусиазъм: това са съставките, с които Миран Куюнджич се готви да посрещне първия си сезон в Суперлигата. „Кога разбрах, че кариерата ми поема в желаната посока? – пита се той. – Не беше трансферът в някой клуб, а първите повиквателни за мъжкия национален отбор! Преминаването в Лубе определено представлява друг ключов етап в моята кариера.“

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