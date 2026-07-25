Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Миран Куюнджич е новото попълнение на Лубе

Миран Куюнджич е новото попълнение на Лубе

  • 25 юли 2026 | 13:43
  • 388
  • 0

Волейболният клуб А.С. Волей Лубе обяви привличането на сръбския посрещач Миран Куюнджич. Играчът, роден през 1997 г. и висок 196 см, идва, за да завърши състава на Кучине Лубе Чивитанова за сезон 2026/27, който вече наброява 14 волейболисти. Сръбският национал, който наскоро участва във Волейболната лига на нациите 2026, се присъединява към италианския гранд след впечатляваща кариера в някои от най-силните европейски първенства.

През миналия сезон Куюнджич достигна до финала за Суперкупата на Полша с екипа на Ястжембски Венгел. Той е сънародник на спортния директор на Лубе, Марко Подрашчанин. Първите си стъпки във волейбола прави в родината си със Спартак Суботица, след което печели няколко титли с Войводина НС Семе Нови Сад. Това му отваря вратите към международната сцена, като първо играе във френското първенство – една година в Туркоан Лил Метропол, последвана от два сезона в Пари Волей. Кариерата му продължава с престой в полския МКС Шлепск Малов Сувалки и турския Галатасарай ХДИ Истанбул, преди да се завърне в ПлюсЛигата с ПГЕ Скра Белхатов през сезон 2024/25. След последния си сезон в Ястжембски, сега той получава изненадваща покана от Лубе Волей.

В отбора на Джампаоло Медей пристига състезател, свикнал да се бори за високи цели. В личната си визитка новото попълнение има три шампионски титли на Сърбия, една Купа на Сърбия и сребърен медал с националния отбор до 21 години от Балканското първенство през 2016 г., където става и най-добър реализатор.

„Преговорите с Лубе започнаха само преди няколко дни“, заяви сръбският посрещач след подписването на договора. „Спортният директор Марко Подрасчанин, мой бивш съотборник и приятел, се свърза с мен и ми представи техническия проект и очакванията на щаба. Помислих, но веднага осъзнах колко е важно да дойда в Чивитанова и да направя тази стъпка в кариерата си. Все още не мога напълно да осъзная, че се обвързах с толкова престижен клуб. Вече съм част от една реалност, която навсякъде е смятана за символ на победата на най-високо ниво. Ще бъде чест да нося червено-белия екип и един ден да мога да кажа, че съм играл в СуперЛегата със световноизвестен отбор!“

Визитка на Миран Куюнджич

Дата на раждане: 19.06.1997 г.

Място на раждане: Суботица (Сърбия)

Националност: сръбска

Пост: посрещач

Височина: 196 см

Кариера 2026/27 Кучине Лубе Чивитанова 2025/26 Ястжембски Венгел (ПОЛ) 2024/25 ПГЕ Скра Белхатов (ПОЛ) 2023/24 Галатасарай ХДИ Истанбул (ТУР) 2022/23 МКС Шлепск Малов Сувалки (ПОЛ) 2020/22 Пари Волей (ФРА) 2019/20 Туркоан Лил Метропол (ФРА) 2015/19 Войводина НС Семе Нови Сад (СРБ) 2012/15 Спартак Суботица (СРБ)Клубни титли 3 пъти шампион на Сърбия (2016/17, 2017/18, 2018/19) 1 Суперкупа на Сърбия (2015/16)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България загуби драматично от Гърция на Балканиадата за девойки до 16 години

България загуби драматично от Гърция на Балканиадата за девойки до 16 години

  • 25 юли 2026 | 10:11
  • 1068
  • 0
Атанас Петров, който изведе България до световната титла, продължава кариерата си в САЩ

Атанас Петров, който изведе България до световната титла, продължава кариерата си в САЩ

  • 25 юли 2026 | 09:26
  • 11255
  • 7
Италия победи Б отбора на Япония преди финалите в Лигата на нациите

Италия победи Б отбора на Япония преди финалите в Лигата на нациите

  • 25 юли 2026 | 08:39
  • 831
  • 0
Община Вършец подарява безплатно посещение на деца на бенефиса на Теди Салпаров

Община Вършец подарява безплатно посещение на деца на бенефиса на Теди Салпаров

  • 25 юли 2026 | 08:13
  • 712
  • 0
Предстоят големи полуфинални сблъсъци в Лигата на нациите при жените

Предстоят големи полуфинални сблъсъци в Лигата на нациите при жените

  • 24 юли 2026 | 18:37
  • 2412
  • 1
Никола Гърбич обяви състава на Полша за финалите на VNL в Нинбо

Никола Гърбич обяви състава на Полша за финалите на VNL в Нинбо

  • 24 юли 2026 | 18:19
  • 1364
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски пренася настроението от европейската сцена в "Надежда"

Левски пренася настроението от европейската сцена в "Надежда"

  • 25 юли 2026 | 09:57
  • 5921
  • 82
ЦСКА 1948 посреща Ботев (Враца) с мисъл за Спартак (Търнава)

ЦСКА 1948 посреща Ботев (Враца) с мисъл за Спартак (Търнава)

  • 25 юли 2026 | 07:28
  • 8168
  • 9
Левски отново в топ 10 по публика в Европа

Левски отново в топ 10 по публика в Европа

  • 25 юли 2026 | 14:12
  • 2051
  • 1
Още 5 мача от Втора лига в съботния ден

Още 5 мача от Втора лига в съботния ден

  • 25 юли 2026 | 12:18
  • 3243
  • 1
В Гърция очакват обрат за звездата на Лудогорец, обявиха какво пречи на трансфера

В Гърция очакват обрат за звездата на Лудогорец, обявиха какво пречи на трансфера

  • 25 юли 2026 | 14:35
  • 321
  • 0
От Ман Сити са поставени пред изпитание, вече очакват оферта от страна на Реал за Родри, това може да доведе до верижна реакция

От Ман Сити са поставени пред изпитание, вече очакват оферта от страна на Реал за Родри, това може да доведе до верижна реакция

  • 25 юли 2026 | 09:59
  • 13455
  • 13