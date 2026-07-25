Миран Куюнджич е новото попълнение на Лубе

Волейболният клуб А.С. Волей Лубе обяви привличането на сръбския посрещач Миран Куюнджич. Играчът, роден през 1997 г. и висок 196 см, идва, за да завърши състава на Кучине Лубе Чивитанова за сезон 2026/27, който вече наброява 14 волейболисти. Сръбският национал, който наскоро участва във Волейболната лига на нациите 2026, се присъединява към италианския гранд след впечатляваща кариера в някои от най-силните европейски първенства.

През миналия сезон Куюнджич достигна до финала за Суперкупата на Полша с екипа на Ястжембски Венгел. Той е сънародник на спортния директор на Лубе, Марко Подрашчанин. Първите си стъпки във волейбола прави в родината си със Спартак Суботица, след което печели няколко титли с Войводина НС Семе Нови Сад. Това му отваря вратите към международната сцена, като първо играе във френското първенство – една година в Туркоан Лил Метропол, последвана от два сезона в Пари Волей. Кариерата му продължава с престой в полския МКС Шлепск Малов Сувалки и турския Галатасарай ХДИ Истанбул, преди да се завърне в ПлюсЛигата с ПГЕ Скра Белхатов през сезон 2024/25. След последния си сезон в Ястжембски, сега той получава изненадваща покана от Лубе Волей.

В отбора на Джампаоло Медей пристига състезател, свикнал да се бори за високи цели. В личната си визитка новото попълнение има три шампионски титли на Сърбия, една Купа на Сърбия и сребърен медал с националния отбор до 21 години от Балканското първенство през 2016 г., където става и най-добър реализатор.

„Преговорите с Лубе започнаха само преди няколко дни“, заяви сръбският посрещач след подписването на договора. „Спортният директор Марко Подрасчанин, мой бивш съотборник и приятел, се свърза с мен и ми представи техническия проект и очакванията на щаба. Помислих, но веднага осъзнах колко е важно да дойда в Чивитанова и да направя тази стъпка в кариерата си. Все още не мога напълно да осъзная, че се обвързах с толкова престижен клуб. Вече съм част от една реалност, която навсякъде е смятана за символ на победата на най-високо ниво. Ще бъде чест да нося червено-белия екип и един ден да мога да кажа, че съм играл в СуперЛегата със световноизвестен отбор!“

Визитка на Миран Куюнджич

Дата на раждане: 19.06.1997 г.

Място на раждане: Суботица (Сърбия)

Националност: сръбска

Пост: посрещач

Височина: 196 см

🤝 Trattativa lampo, il nazionale serbo Miran Kujundzic chiude il reparto schiacciatori della Lube Volley

🎙️ L'atleta: "Un passo importante per la mia carriera!"#esserelube #cucinelube #creokitchens https://t.co/LtbdvrZ1Fz pic.twitter.com/qCh90GGVaj — A.S. Volley Lube Civitanova (@VolleyLube) July 25, 2026

Кариера 2026/27 Кучине Лубе Чивитанова 2025/26 Ястжембски Венгел (ПОЛ) 2024/25 ПГЕ Скра Белхатов (ПОЛ) 2023/24 Галатасарай ХДИ Истанбул (ТУР) 2022/23 МКС Шлепск Малов Сувалки (ПОЛ) 2020/22 Пари Волей (ФРА) 2019/20 Туркоан Лил Метропол (ФРА) 2015/19 Войводина НС Семе Нови Сад (СРБ) 2012/15 Спартак Суботица (СРБ)Клубни титли 3 пъти шампион на Сърбия (2016/17, 2017/18, 2018/19) 1 Суперкупа на Сърбия (2015/16)

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