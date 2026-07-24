Ана Иванович откровено за съперничеството с Йелена Янкович: Потвърди това, за което дълго се говореше

Отношенията между двете най-добри сръбски тенисистки в историята - Ана Иванович и Йелена Янкович, винаги са били обект на обществен интерес, а Иванович сега за първи път ясно проговори за естеството на тяхното съперничество. Съмненията, че тенисистките не са били в най-добри отношения, съществуваха през цялата им професионална кариера, а допълнително бяха подсилени, когато Йелена не беше поканена на сватбата на Ана с Бастиан Швайнщайгер.

Гостувайки в подкаста "(Не)успехът на шампиона“, Ана Иванович, която рядко коментираше тази тема, потвърди, че съперничество е съществувало. На въпрос на водещия Славен Билич кой е бил нейната "черна котка“ на корта, Ана през смях призна: "Мисля, че Кузнецова и Янкович също."

Тя обясни, че в професионалния тенис не е имала истински приятелки, така че и с Йелена никога не е развила близко отношение.

"Някои момичета, с които играх, сега са ми най-добри приятелки, но в онзи момент нямаше много приятелство. Мисля, че не са виновни само играчите, а цялата система, особено в женския тенис, това съществува и до днес. Треньорите те насочват – "не можеш да се доближиш до нея, ако имаш проблеми, може би тя ще си помисли, че няма да играеш добре заради...“. И така съществува тази изолация", добави Иванович.

Иванович и по-рано в едно предаване спомена своята някогашна съперничка, изтъквайки нейните качества на корта.

"Йелена Янкович и аз по онова време бяхме напълно различни характери и имахме различен стил на игра. Аз имах по-агресивен форхенд и игра, а при нея нямаше топка, която Йелена да не може да удари."

Докато бяха активни тенисистки, веднъж майката на Йелена Снежана направи много интересно изявление, което можеше да се отнася до отношенията между двете някогашни съпернички.

"Дъщеря ми пропусна само един мач за Сърбия през всичките десет години. Въпреки сериозна контузия на глезена, тя прекоси половин планета, за да успее да играе за страната си. През това време някой друг се наслаждаваше и пиеше кафе, докато дъщеря ми се бореше контузена за своята страна", бяха думите на Снежана Янкович

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Снимки: Gettyimages