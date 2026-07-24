Тереза Валентова отстрани двукратната шампионка Мари Боузкова и си осигури място на полуфиналите в Прага

Чехкинята Тереза Валентова отстрани сънародничката си и двукратна шампионка Мари Боузкова и си осигури място на полуфиналите на турнира по тенис от сериите УTA 250 на твърда настилка на родна земя в столицата Прага с награден фонд 283 347 долара. Поставената под номер 5 Валентова победи водачката в схемата Боузкова с 2:6, 6:4, 7:6(6) в мач, продължил два часа и 44 минути.

28-годишната Боузкова, носителка на четири титли в кариерата си на сингъл, две от които в Прага – през 2022 и 2025 година, поведе с 3:1 в първия сет. 19-годишната Валентова върна пробива и намали до 2:3, но в крайна сметка по-опитната от двете чешки състезателки взе три поредни гейма и така поведе в общия резултат. Във втората част се стигна до равенство 4:4 след размяна на пробиви, а Валентова спечели два гейма подред и изпрати срещата в решаващ сет.

Тийнейджърката се нуждаеше от медицински таймаут още в началото на частта, а той ѝ се отрази добре, тъй като точно след подновяването на играта осъществи пробив за 3:2, който впоследствие успешно затвърди. При 4:3 в своя полза Валентова отрази четири брейкбола, но при петия си шанс Боузкова изравни резултата. След като и двете спечелиха останалите си подавания до края на сета, той трябваше да се реши с тайбрек, в който се стигна до равенство 6:6 точки, а Валентова направи ключов минипробив и на свой сервис затвори срещата.

За място на финала Тереза Валентова ще спори с осмата поставена Даря Снигур (Украйна), която се справи по убедителен начин с Ланлана Тараруди (Тайланд) с 6:0, 6:3 за 71 минути на корта.

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