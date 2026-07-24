Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Тереза Валентова отстрани двукратната шампионка Мари Боузкова и си осигури място на полуфиналите в Прага

Тереза Валентова отстрани двукратната шампионка Мари Боузкова и си осигури място на полуфиналите в Прага

  • 24 юли 2026 | 16:57
  • 117
  • 0
Тереза Валентова отстрани двукратната шампионка Мари Боузкова и си осигури място на полуфиналите в Прага

Чехкинята Тереза Валентова отстрани сънародничката си и двукратна шампионка Мари Боузкова и си осигури място на полуфиналите на турнира по тенис от сериите УTA 250 на твърда настилка на родна земя в столицата Прага с награден фонд 283 347 долара. Поставената под номер 5 Валентова победи водачката в схемата Боузкова с 2:6, 6:4, 7:6(6) в мач, продължил два часа и 44 минути.

28-годишната Боузкова, носителка на четири титли в кариерата си на сингъл, две от които в Прага – през 2022 и 2025 година, поведе с 3:1 в първия сет. 19-годишната Валентова върна пробива и намали до 2:3, но в крайна сметка по-опитната от двете чешки състезателки взе три поредни гейма и така поведе в общия резултат. Във втората част се стигна до равенство 4:4 след размяна на пробиви, а Валентова спечели два гейма подред и изпрати срещата в решаващ сет.

Тийнейджърката се нуждаеше от медицински таймаут още в началото на частта, а той ѝ се отрази добре, тъй като точно след подновяването на играта осъществи пробив за 3:2, който впоследствие успешно затвърди. При 4:3 в своя полза Валентова отрази четири брейкбола, но при петия си шанс Боузкова изравни резултата. След като и двете спечелиха останалите си подавания до края на сета, той трябваше да се реши с тайбрек, в който се стигна до равенство 6:6 точки, а Валентова направи ключов минипробив и на свой сервис затвори срещата.

За място на финала Тереза Валентова ще спори с осмата поставена Даря Снигур (Украйна), която се справи по убедителен начин с Ланлана Тараруди (Тайланд) с 6:0, 6:3 за 71 минути на корта.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Ана Иванович откровено за съперничеството с Йелена Янкович: Потвърди това, за което дълго се говореше

Ана Иванович откровено за съперничеството с Йелена Янкович: Потвърди това, за което дълго се говореше

  • 24 юли 2026 | 16:33
  • 370
  • 1
Заради Джокович светът псува на сръбски: Всички научиха езика ми за 20 години

Заради Джокович светът псува на сръбски: Всички научиха езика ми за 20 години

  • 24 юли 2026 | 15:24
  • 935
  • 0
Рубльов е на четвъртфинал в Ещорил

Рубльов е на четвъртфинал в Ещорил

  • 24 юли 2026 | 01:48
  • 1167
  • 0
Александър Бублик достигна до полуфиналите на турнира в Кицбюел

Александър Бублик достигна до полуфиналите на турнира в Кицбюел

  • 23 юли 2026 | 20:55
  • 591
  • 0
Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на турнира в Сеграте

Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на турнира в Сеграте

  • 23 юли 2026 | 18:42
  • 804
  • 1
Димитър Кузманов загуби във втория кръг на "Чалънджър" в Тампере

Димитър Кузманов загуби във втория кръг на "Чалънджър" в Тампере

  • 23 юли 2026 | 18:39
  • 905
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

  • 24 юли 2026 | 16:17
  • 7302
  • 2
УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

  • 24 юли 2026 | 12:28
  • 25858
  • 89
Италианец е новият шеф на родните съдии

Италианец е новият шеф на родните съдии

  • 24 юли 2026 | 16:09
  • 3275
  • 3
Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

  • 24 юли 2026 | 11:36
  • 12430
  • 21
Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

  • 24 юли 2026 | 12:11
  • 9536
  • 14
Везенков потвърди, че ще играе срещу Румъния и посочи кой е точният човек за президент на БФБаскетбол

Везенков потвърди, че ще играе срещу Румъния и посочи кой е точният човек за президент на БФБаскетбол

  • 24 юли 2026 | 13:16
  • 6464
  • 1