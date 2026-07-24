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Заради Джокович светът псува на сръбски: Всички научиха езика ми за 20 години

  • 24 юли 2026 | 15:24
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Заради Джокович светът псува на сръбски: Всички научиха езика ми за 20 години

Най-добрият тенисист в света Новак Джокович, известен с темперамента си, който не може да скрие на корта, често използва сочни псувни по време на мачове като начин да се освободи от напрежението.
Въпреки че осъзнава, че това не е идеално, особено когато го гледат и деца, той признава, че е част от борбата му с емоциите.

"Това е начин да изхвърля емоциите по време на мачове. Просто понякога не можеш да се контролираш и трябва да си дадеш отдушник. Докато играеш, преминаваш през истинско влакче на ужасите от емоции. Сам си на корта и затова трябва сам да се справяш с всичко. А тенисът е много строг спорт", споделя Джокович.

Тенис мачовете, особено тези с неясен изход, носят огромен натиск, а псувните са един от начините, по които Джокович се справя с него.
Заради речника си, Джокович често е бил обект на съдийски предупреждения и санкции.

"Въпреки че псувам на сръбски, през последните 20 години всички се научиха да разбират езика ми. Затова и получавам предупреждения, наказания и други подобни. Микрофоните са навсякъде около теб, не трябва да казваш нито една грешна дума", казва още Джокович.

След дисквалификацията в Ню Йорк преди шест години, Джокович видимо промени начина, по който канализира фрустрациите си. По-рядко хвърля ракетата или къса фланелки, но понякога отправя остри критики към своя екип. Въпреки че сам признава, че понякога прекалява и че това не изглежда добре, той подчертава, че в разгара на битката не винаги може да се контролира. За тенисистите намирането на отдушник за освобождаване на емоциите е ключово, независимо как понякога изглежда това за публиката. Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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Снимки: Imago

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