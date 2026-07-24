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Александър Бублик ще играе във финала на турнира в Кицбюел за втора поредна година

  • 24 юли 2026 | 17:53
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Александър Бублик ще играе във финала на турнира в Кицбюел за втора поредна година

Поставеният под номер 1 в схемата Александър Бублик се класира за втора поредна година за финала на турнира на клей от сериите АТP 250 в Кицбюел. Казахстанецът, който вдигна трофея през миналия сезон, победи в полуфиналите аржентинеца Томас Мартин Етчевери с 6:3, 6:4.

Бублик реализира по един пробив и в двата сета, като той дойде още в самото им начало. В първия сет той проби за 2:0, а във втория - за 1:0. Етчевери така и не успя да вземе подаването на съперника си, което не бе чак такава изненада, след като стигна до само един брейкбол за целия мач.

За Бублик финалът в Кицбюел ще бъде втори през сезона след този в Хонконг през януари, който той спечели. Казахстанецът има общо 16 изиграни финала зад гърба си, като е спечелил девет от тях, а последната му загуба в мач за титла бе през 2024 година в Дубай.

Съперник на Бублик ще бъде французинът Кентен Алис, който победи с 6:4, 7:6(2) германеца Яник Ханфман.

Алис направи 11 аса в мача и стигна до цели десет точки за пробив, от които реализира две. Французинът можеше да затвори мача и по-убедително, тъй като във втория сет пропусна три мачбола на свой сервис при 5:3 гейма, допускайки Ханфман да спечели за първи и последен път подаването му.

В следващия десети гейм Алис пропусна още пет мачбола, а в тайбрека губеше с 0:2 точки. Той обаче взе последните седем разигравания в мача, което му осигури и срещата с Бублик.

За Алис това ще бъде втори финал в кариерата. Той загуби в спора за титлата в Гщаад през 2024 година. Точно там обаче преди седмица той победи Бублик в мач от втория кръг в единствената среща помежду им.

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Снимки: Imago

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