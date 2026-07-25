Японският метод на Лоран Тили

Лоран Тили е селекционер на Япония от края на 2025 г., но вече почти шест години разпространява своите съвети в страната. В навечерието на третата седмица от Волейболната лига на нациите в Осака, където неговият отбор е лидер с безупречен баланс (8 победи, 0 загуби) и предстои мач срещу Италия, го попитахме за начина на работа в Япония. В тази страна неписаните правила са многобройни. Олимпийският шампион от 2020 г. разказва за своя метод на работа с японските играчи. Едно завладяващо интервю.

Лоран Тили, Япония е страна на дистанцията в човешките отношения, в езика. Когато си треньор, трябва ли да скъсиш тази дистанция?

„Дистанция“ е точната дума. През първите години в Панасоник (Осака) се страхувах да докосвам играчите, страхувах се да се доближа до тях. Знаех, че това не е част от културата им. Във волейбола няма контакт с противника, но имаме нужда да се докосваме, да се потупваме, да се мотивираме чрез допир. Това е част от връзката, която трябва да имаме с играчите. Постепенно тази бариера беше преодоляна. Вече си позволявам повече неща и мисля, че играчите са по-малко шокирани, особено по-младите.

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В Япония има установен ред за всеки момент от живота – как да вървиш по улицата, как да държиш пръчиците за хранене. Като треньор, имате ли нужда от ред, но и от безпорядък?

Това е централната част от моята работа: да се опитам да ги накарам да нарушават правилата. Да им дам достатъчно увереност, за да поемат инициатива. Аз не съм треньор, който дава указания, за да бъдат просто изпълнени. Давам указания, които да насочат играча да се освободи от тях. Нуждаем се от спонтанност, от ангажираност, от отговорност. Ако само следваш инструкциите, избягваш отговорността, избягваш „инстинкта на убиеца“. А това е всичко, от което се нуждаем на най-високо ниво. Постоянно им го казвам. Днес им казах: „Тренирам ви за хаос“. Нищо няма да е по план, няма да има готово решение и ще трябва да намерим такова в точния момент. Това е голямата ми задача.

Във футбола Япония би искала да има креативен играч като Зинедин Зидан, за да не остава в рамките на тактическата строгост. Във волейбола можем да споменем Ървин Нгапет. Необходимо ли е да се излезе от наложения калъп?

Напълно. Подтиквам ги да излязат от конформизма. Във Франция сме по-фокусирани върху индивидуализма. Затова имаме такова богатство в техниката, в играта. В Япония искат всичко да е стандартизирано, всеки да прави един и същ жест, да следва едни и същи инструкции. В един момент обаче спираш да напредваш, сблъскваш се с ограничения. Ако вземем примера с Ървин, той изобрети модерния волейбол с всичките си изключителни отигравания – които бяха последвани от други – защото му беше дадена известна свобода. Другата тема, която изтъквам, е да се научат да играят, а не да рецитират, не да правят перфектния жест, а просто да играят. Това означава, че има импровизация. Трябва да успеят да я изразят.

В спорта японците са много силни в спазването на план „А“. Ако обаче той се провали, трудно ли преминават към нещо друго?

Знам, че са много привързани към план „А“. Трябва да сме много точни. Аз се опитвам да бъда много по-неясен, за да има адаптация. Мисля, че моите играчи започват да го разбират. Във волейбола се случва по-често да се сменя тактиката и планът за игра.

В Япония има огромна публика по мачовете, предимно женска, която идва повече заради играчите, отколкото заради отбора.

Това е доста специфична тема. „Звездната система“ е много развита. Всеки играч е следван от свой фен клуб и те идват да гледат само него. Не се интересуват особено от победата или загубата. Вместо това гледат красивите отигравания, красивите усмивки на играча. Внимателни са към всеки жест. Мисля, че това създава известно напрежение. Играчите знаят, че са наблюдавани и изучавани във всяко едно движение. Това е ситуация, наистина специфична за Япония.

В Япония не се колебаят да харчат пари. Има и подкрепа за отборите, особено в областта на научните изследвания. Усещате ли го?

Невероятно е да се види как японското общество инвестира огромни средства в инфраструктура, в знания, в колективно и личностно развитие. Създава се усещането, че няма бюджетни ограничения за подобряване на ситуацията. Във Франция е точно обратното. Ограничаваме се на всички нива и никога нямаме бюджет, за да направим нещо. Трудно е. В Япония играчите не получават заплати, но за всичко, свързано с тяхното здраве, комфорт и научни изследвания, се харчат огромни бюджети. Това е наистина различна гледна точка в сравнение с Франция.

❗️🇨🇵 LAURENT TILLIE, SELEKCJONER REPREZENTACJI JAPONII, OPOWIEDZIAŁ DLA "RMC SPORT" O PRACY Z JAPOŃSKĄ KADRĄ:



🎙: - To sedno mojej pracy: próba nakłonienia ich do łamania zasad. Dać im wystarczająco dużo pewności siebie, by przejęli inicjatywę. Nie jestem trenerem, który wydaje… pic.twitter.com/mgjOU2j1sk — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) July 24, 2026

В отбора ви за летните мачове повикахте един много млад играч, Ичиносе Рен. Той е на 17 години и играе за гимназия в Кумамото. Защо? Осъзнахте ли значението на училищния спорт и на тези спортисти, които вече са звезди?

Невероятно е. В училищния спорт, на 17-18 години, те играят в зали с по 10 000 души, които са пълни. През пролетта има състезание, което се провежда всяка година в Токио и се нарича „Харуко“ (пролетен турнир). В продължение на 5 дни има по 10 000 зрители на ден. Гимназистите са звезди. Те са следени от еквивалентите на големи медийни групи. Вече изпитват огромен натиск. Проблемът е, че след това продължават в университет, а университетите ги „заключват“ за четири години. Те излизат от системата едва на 22 години. Идеята да привлечем млад играч е да се опитаме да го извадим от тази система по-рано, за да натрупа опит и може би да го вземем по-скоро в националния отбор. Да му дадем опит в тренировките с възрастни, за да напредне много по-бързо. Без значение колко качествен е треньорът, зрелите играчи около него ще го накарат да прогресира по-ускорено.

Смятате ли, че в толкова млада възраст те вече трябва да се справят с голямо напрежение?

Мисля, че е трудно за управление. Когато имаш един милион последователи, в крайна сметка играчът се страхува да поема рискове, страхува се да играе освободено, защото имиджът му гарантира доходи и място в обществото. Смятам, че индивидуалният натиск върху играчите е наистина много силен. Никога не съм виждал подобно нещо другаде.

Япония предлага висок стандарт на живот. Жителите ѝ рядко напускат архипелага, защото не могат да намерят такова ниво на комфорт другаде. Това проблем ли е за вашите играчи и насърчавате ли ги да отидат в други първенства, въпреки че японският шампионат предлага добри условия?

Никога не трябва да принуждаваш някого. Младите поколения искат да открият нов свят. Тези млади играчи заминават в чужбина при много по-лоши условия, отколкото в Япония. Те трупат опит, съзряват и това ги кара да напредват по-бързо. Точно това се случи с играчите от френския национален отбор. Когато качеството на играча се повиши, качеството на отбора също се повишава. Поемането на рискове в дългосрочен план винаги е от полза.

Каква е амбицията за състезателната седмица в Осака (срещу Италия, Канада, Белгия, Аржентина), при положение че Япония е лидер във Волейболната лига на нациите?

Искаме да се опитаме да се представим също толкова добре и у дома. Знаем, че ще бъде трудно. За националния отбор е важно да играе в Япония, защото залите са пълни. Това е огромна реклама за волейбола. Наистина се опитваме да зарадваме нашите фенове с победи, знаейки, че ще бъде по-трудно. С напредването на уикендите състезанието става все по-оспорвано. Приятно е да видим посрещането, което ни оказват. Всички билети за четирите дни на турнира бяха продадени за един час.

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