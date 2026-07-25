Димитър Митков ще играе в Индонезия

Българският нападател Димитър Митков ще продължи кариерата си в Индонезия, след като бе официално представен като ново попълнение на Мадура Юнайтед. През изминалия сезон 26-годишният офанзивен футболист носеше екипа на казахстанския Ордабаси.

„Здравейте, фенове на Мадура Юнайтед! Изключително щастлив съм да стана част от вашето семейство. Ще се видим скоро на терена!“, заяви Митков пред официалния сайт на индонезийския клуб.

От ръководството на Мадура Юнайтед също не скриха вълнението си от привличането на бившия младежки национал на България:

„Чакането приключи. Димитър Митков ще ни донесе сила, класа и решителност в предни позиции. Не сме тук просто да участваме – тук сме, за да завладяваме!“, написаха от клуба в социалните мрежи.

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