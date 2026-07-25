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  3. Матей Казийски: Очаквам добро представяне на България на Евро 2026

Матей Казийски: Очаквам добро представяне на България на Евро 2026

  • 25 юли 2026 | 12:23
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Волейболната легенда на България Матей Казийски за поредна година бе главно действащо лице по време на детския спортен лагер на Волейболна академия “Стойчев-Казийски” в спортния комплекс „Аква Лайф“ в Кранево.

След неговия край Матей Казийски говори пред колегата Румен Генов:

Легендата Матей Казийски танцува с деца
Легендата Матей Казийски танцува с деца

“Не знам дали ще стигна до Евроволей 2026, за да го гледам на живо. Трябва да започвам тренировки за новия сезон. Сега стартирам индивидуалната си подготовка, а малко по-късно ще се присъединя към началото на сезона на клуба ми Халкбанк (Анкара). Очаквам добро представяне на България на Евроволей 2026. След като през миналата година България се представи отлично, очаквам нашият отбор да го направи и на Европейското първенство”, заяви Матей Казийски.

“Надявам се от тези млади момчета, които наскоро спечелиха бронзови медали с юношите на България на Европейското първенство, скоро да се присъединят, към мъжкия национален отбор в България”, добави Казийски.

“Още не знам какви ще са ни целите за сезона с Халкбанк, но със сигурност ще трябва да са по-високи от постигнатите резултати от миналия сезон, в който станахме трети”, добави 41 годишният Матей Казийски.

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