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Легендата Матей Казийски танцува с деца

  • 25 юли 2026 | 11:24
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Матей Казийски и Недко Костадинов сложиха танцувален финал на уникалния спортен експеримент в Кранево.

Волейболната легенда Матей Казийски и генералният секретар на Българската федерация по спортна акробатика Недко Костадинов се включиха в специален танц заедно с деца, волейболисти и акробати.

Много треньори и състезатели също станаха част от шоуто, което постави красив финал на „експеримента“ – волейболисти да тренират акробатика, а акробати да опитат волейбол.

Емоционалната среща между двата спорта се проведе днес в спортен комплекс „Аква Лайф“ в Кранево и показа, че спортът може да обединява, да вдъхновява и да създава истински празник.

bnrnews.bg

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