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  3. Етър представи новата си екипировка на знаковия хълм Трапезица

Етър представи новата си екипировка на знаковия хълм Трапезица

  • 20 юли 2026 | 18:25
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Етър представи новата си екипировка на знаковия хълм Трапезица

Футболистите на Етър представиха новата екипировка за сезон 2026/2027 на знаковия исторически хълм Трапезица.

От Етър избраха емблематично място за представянето на новата си екипировка за сезон 2026/2027 – хълма Трапезица във Велико Търново. На фона на един от символите на средновековната столица „виолетовите“ показаха визията, с която ще защитават цветовете на клуба през новото първенство.

Ръководството на ФК Етър изказа своята благодарност към всички, които допринесоха за реализирането на представянето на новата екипировка за сезон 2026/2027. Специални благодарности отправят към Регионалния исторически музей – Велико Търново, към доц. д-р Мирко Робов за съдействието и подкрепата, както и към Светослав Лазаров – човекът, който създаде тази прекрасна фотосесия и успя да улови духа, историята и символиката на Етър на знаковия хълм Трапезица.

"Благодарение на тяхната отдаденост и професионализъм представянето на новата екипировка се превърна не просто във фотосесия, а в среща между миналото и бъдещето – между славната история на Велико Търново и амбициите на „виолетовите“ за новия сезон. ФК Етър – традиция, гордост и бъдеще!", обявиха от ръководството на великотърновския клуб.

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