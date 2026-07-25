ОФК Костинброд привлече защитник

Иван Алексиев ще играе за едноименния тим на Костинброд през новия сезон на Югозападната Трета лига. Роден на 4 април 2003 година. Позицията му на терена е в центъра на защитата. 190-сантиметровия футболист идна от Спартак (Варна), за който изигра 13 мача през последната кампания и вкара един гол в турнира за купата на България. Алексиев е обличал още екипите на Балкан (Ботевград), Надежда (Доброславци) и Левски (Лом). Юношата на Славия (София). Има и два мача за младежкия национален отбор на България до 19 години.

Снимка: ofckostinbrod.com

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