Анисимова и Пегула в изцяло американски четвъртфинал в Синсинати

Съперничеството между Аманда Анисимова и Джесика Пегула се завръща на родна земя. Двете американки ще се изправят една срещу друга в четвъртфиналите на WTA 1000 турнира в Синсинати, след като и двете спечелиха мачовете си от осминафиналите в сряда.

Това ще бъде шестият сблъсък в кариерите им и първи на турнир в САЩ от началото на сезона на Женската тенис асоциация=

Анисимова ще търси първа победа срещу Пегула, вдъхновена от впечатляващия си успех с 6:1, 6:4 над шампионката от „Уимбълдън“ Линда Носкова. От своя страна, Пегула трябваше да се бори повече от два часа за победата си с 6:4, 4:6, 7:5 срещу Сорана Кърстя.

Прекъсването на мача заради дъжд не успя да спре инерцията на Анисимова в третата ѝ поредна победа срещу Носкова. Тя спечели първия сет само за 20 минути, взимайки последните 15 точки, и не допусна нито една точка за пробив в продължилия 1 час и 8 минути двубой.

„Чувствам, че играх много добре. Не е лесно да играеш срещу някой като нея, която е толкова невероятна тенисистка, особено след като е спечелила турнир от Големия шлем, така че това беше много важна победа за мен днес“, заяви Анисимова след мача.

Sealed with an Ace 👊



Amanda Anisimova defeats Noskova 6-1, 6-4.#CincyTennis pic.twitter.com/l4TCeOV44E — wta (@WTA) August 19, 2026

Преди осем седмици Анисимова напусна „Уимбълдън“ в четвъртия кръг, видимо разочарована, като сподели, че ѝ е трудно да намери себе си на корта, след като пропусна два месеца от годината заради контузия в китката. Тя призна, че победата над Носкова е „стъпка в правилната посока“ с наближаването на Откритото първенство на САЩ, където миналата година достигна финал.

Трите ѝ поредни победи в Синсинати са най-дългата ѝ серия на турнир от достигането на полуфиналите на „Дубай Дюти Фрий Тенис Чемпиъншипс“ през февруари.

„Вероятно бих казала същото и за последните няколко кръга“, добави тя. „На моменти беше малко разочароващо да играя, защото знаех, че играта ми не е на нивото, на което искам да бъде, и приех това, за да се опитам да работя с каквото имам.“

„Днес... това беше огромна стъпка в правилната посока. Начинът, по който играх, беше същият като през цялата минала година, така че съм наистина, наистина щастлива и някак си облекчена от представянето си, знаейки, че нещата започват да се получават и цялата упорита работа се отплаща.“

Въпреки че досега има пет загуби от пет мача срещу Пегула, Анисимова заяви, че „винаги научавам нещо, когато играе срещу нея, и какво трябва да подобря след тези мачове“.

„Щастлива съм от начина, по който играя, и очаквам с нетърпение мача“, завърши тя.

Пегула обърна развоя във ветровит ден

За да поведе с 6:4, 4:2 срещу Кърстя, Пегула заяви, че е показала „наистина високо ниво“. Но преднината ѝ не е била комфортна, призна тя, след като си проправи път към победата за 2 часа и 5 минути, както заради метеорологичните условия, така и заради засиления натиск от страна на Кърстя.

„Мисля, че тя започна да сервира малко по-добре, да удря форхенда си малко по-добре в края на втория сет, а по средата му аз се измъкнах от няколко сервис гейма“, каза Пегула след мача.

„Така че можеше да се усети, че посоката може да се промени. Имах няколко шанса, мисля, че при посрещане, където имах няколко точки тук и там, и чувствах, че ако я бях пробила отново, можех да сервирам за мача и да поведа с 5:2, и може би нямаше да се стигне до три сета.“

„Но поздравления за нея, тя устоя и имаше инерцията на своя страна в края на втория сет. Така че съм щастлива от начина, по който успях да обърна нещата, въпреки че в третия сет беше много оспорвано. Мисля, че вятърът направи нещата малко по-неудобни и за двете ни, с някои от странните точки, които имахме. Така че имаше много пробиви. Беше просто някак некомфортно и съм доволна от начина, по който... въпреки че бях пробита няколко пъти, след като аз самата бях пробила, не позволих това да ми повлияе.“

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